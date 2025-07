“Adopta un viejito”: la campaña que busca hogares para animales mayores en el país

Aunque suelen ser los últimos en encontrar familia y muchas veces pasan sus últimos años en refugios, también merecen envejecer acompañados y en paz. Foto: Paula Andrea Saavedra Morales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No corren, no saltan, no muerden zapatos, ni destruyen muebles. Algunos han perdido un ojo, caminan con dificultad o necesitan medicamentos. Pero todavía mueven la cola cuando alguien se acerca y siguen soñando con un hogar.

Desde La Red Zoocial de El Espectador lanzamos la campaña “Adopta un viejito”, una iniciativa que busca dar visibilidad a perros y gatos mayores que aún esperan una segunda oportunidad. Aunque suelen ser los últimos en encontrar familia y muchas veces pasan sus últimos años en refugios, también merecen envejecer acompañados y en paz.

La campaña invita a rescatistas, fundaciones y ciudadanos a compartir las historias de esos animales mayores que están en búsqueda de un hogar definitivo. Queremos ayudar a contarlas, mostrar sus rostros y acompañarlos en el camino hacia una adopción consciente y amorosa.

Si conoce a un perro o gato mayor que esté esperando una familia, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com o dejar un comentario con su historia en nuestras redes sociales.

Porque todos los animales merecen una oportunidad, sin importar su edad. Y porque la vida de los viejitos también vale.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱