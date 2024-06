Águila de páramo atacada con perdigones se recuperó y volvió a la libertad

Tras siete meses de rehabilitación, el ave pudo regresar a su hábitat. Foto: Corpochivor

Hace siete meses, un águila de páramo fue encontrada herida y enredada entre alambres de púas por la comunidad rural del municipio de Guayatá, en Boyacá. Su presencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos de esta localidad, quienes de manera conjunta con los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), realizaron un operativo de rescate para llevar el ave al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR.

En este lugar, el animal comenzó un riguroso proceso de rehabilitación compuesto por atención veterinaria, trabajos en la jaula de vuelo, fortalecimiento muscular y fortalecimiento nutricional. El proceso concluyó con éxito, por lo que el ave pudo ser liberada recientemente en el Bioparque Paluwala del municipio de Garagoa, una de las zonas mejor conservadas del complejo de área protegida Mamapacha Bijagual.

“Este es un momento que nos llena de una profunda emoción, ya que logramos que este ejemplar de águila de montaña que llegó con múltiples heridas y un orificio en una de sus alas producto de un ataque con perdigones, lograse recuperarse, aprender nuevamente a volar, mantener su instinto de caza y así nuevamente regresar a su hogar, las montañas de nuestro territorio”, informó el director general de Corpochivor, Fabián Bulla Sánchez, a través de un comunicado.

De acuerdo con los profesionales, se eligió el Bioparque Paluwala de la vereda Quigua Arriba de Garagoa porque, además de sus excelentes condiciones de conservación, allí se desarrollan importantes procesos de educación ambiental con diferentes grupos a través de la generación de conciencia.

“No hay mejor regalo que la libertad, no hay mejor compensación a la naturaleza que soltar a un ser que le aporta a la vida, este tipo de experiencias no se pueden describir con palabras, sino que se viven a través de los sentidos. Agradecemos a Corpochivor por brindarnos la oportunidad de que miembros de nuestro colectivo Paluwala, pudiesen compartir esta experiencia única, que nos compromete aún más con el cuidado de nuestra madre tierra”, expresó Adolfo Jiménez, director del Bioparque.

Desde Corpochivor hicieron un llamado a la comunidad para que ayude con el cuidado y protección de los recursos naturales. Para reportar alguna situación relacionada con fauna silvestre, la entidad dispone de los siguientes medios de contacto: 608 7501356, ext. 231, 320 835 18 89 ·y el correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱