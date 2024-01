Alejandro Riaño responde a críticas por su participación en las carrozas de Cartagena

Después de que la noticia sobre la participación de Riaño en la creación de las nuevas carrozas se popularizó, múltiples personas comenzaron a criticarlo en redes sociales, asegurando que se lucraba con estos vehículos. Foto: Instagram: alcaldíadecartagena

Alejandro Riaño es un destacado comediante colombiano que no solo se ha preocupado por conquistar el escenario del humor nacional, sino también en dejar una huella en el ámbito social. Por ello, hace poco más de dos años, durante un viaje a Cartagena, Riaño observó el estado crítico de los caballos que tradicionalmente tiran de las carrozas en la ciudad amurallada. En este momento, decidió apoyar una ambiciosa iniciativa para reemplazar la tracción animal por una versión eléctrica de las carrozas.

Después de meticulosos esfuerzos, las nuevas carrozas eléctricas ya están listas para entrar en funcionamiento. Sin embargo, antes de que esto ocurra, se está llevando a cabo un proceso de negociación con la Asociación de Cocheros y la alcaldía de Cartagena. Dumek Turbay, alcalde de la ciudad, informó que se ha iniciado una conversación para lanzar el primer prototipo de tracción eléctrica y realizar una prueba piloto.

“Terminamos la reunión preparatoria para lo que va a ser la presentación del prototipo de coche para la ciudad de Cartagena, una iniciativa de Alejandro Riaño. Esta alianza con el gobierno de la ciudad comenzará a rodar para ver su comportamiento, para ver cómo se desenvuelve, y de esa manera revisar y hacer ajustes”, aseguró el alcalde de Cartagena.

Este proyecto no solo representaría una transformación a nivel local, sino que también sería un esfuerzo por conciliar la modernidad de la mano con el bienestar animal. “Agradecimientos al señor alcalde y a toda la sociedad civil que hizo posible esto. Es un cambio ejemplar para todo el país. Es crucial que esto no solo ocurra en Cartagena, sino en todas las regiones donde se practiquen este tipo de actividades”, expresó Riaño después de reunirse con el alcalde Turbay. El mandatario, por su parte, aclaró que este coche es una propuesta inicial y no el modelo definitivo, ya que estará sujeto a las opiniones y aportes de la Asociación Cartagenera de Cocheros.

No obstante, después de que la noticia sobre la participación de Riaño en la creación de las nuevas carrozas se popularizó, múltiples personas comenzaron a criticarlo en redes sociales, asegurando que se lucraba con estos vehículos. Por ello, el comediante decidió pronunciarse a través de un video en redes sociales para desmentir estas afirmaciones, pues la administración local sería la encargada del proyecto, por lo que él no obtendría un beneficio económico personal de estas carrozas en Cartagena.

“Quiero dejar muy claro que aquí no hay ningún negocio detrás. Vivimos en un país en donde siempre vemos lo malo (...) ¿Qué gano yo? La tranquilidad”, mencionó el comediante en la transmisión de su video.

