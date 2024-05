Animales de compañía en TransMilenio: entre el abandono y la instrumentalización

El abandono de animales de compañía en TransMilenio es una problemática que ha ido creciendo con el tiempo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Kiara es una perrita criolla de dos años que fue encontrada sola, asustada, desorientada y deshidratada en un bus de TransMilenio. Por fortuna, los trabajadores del Sistema la encontraron y rescataron a tiempo. Ahora ella se encuentra bajo el cuidado de la Fundación Voz Animal en espera de un hogar responsable que la ame para toda la vida.

Esta canina es una de las decenas de mascotas que han aparecido en buses, estaciones y portales de TransMilenio. Algunos de estos animales de compañía se pierden por el descuido de sus cuidadores, pero la gran mayoría son abandonados y dejados a su suerte, a merced de un accidente de tránsito o del maltrato de las personas.

Quienes trabajan en el Sistema siempre están dispuestos a recibir a estos seres sintientes, darles algo de comer e incluso publicar en las redes sociales sus fotos para ver si alguno de sus cuidadores los reconoce y los va a recoger. Esto último pocas veces ocurre.

A pesar de las numerosas campañas de sensibilización que se han llevado a cabo en Bogotá, la ciudad aún está lejos de demostrar una verdadera cultura del cuidado y protección de los animales. Las cifras lo demuestran. De acuerdo con la empresa de transporte, solo en 2023 se presentaron 140 casos de pérdida o abandono de animales, de los cuales 92 fueron adoptados (39 por colaboradores del equipo de TransMilenio y 53 por usuarios), 30 fueron recuperados por sus familias, 10 fueron enviados a una fundación para su cuidado y ocho llegaron a hogares de paso.

Las cifras de este año no son muy alentadoras. En lo que va del 2024 se han presentado 56 casos: 17 adoptados por trabajadores, 17 por usuarios, 10 rescatados por sus familias, tres pasaron al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), cinco fueron enviados a una fundación y cuatro son cuidados en portales del Sistema.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explica que el abandono de animales de compañía en el Sistema es una problemática que no solo ha estado presente durante años, sino que además ha ido creciendo con el tiempo. Aunque algunas fundaciones y entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se han sumado para dar ayuda parcial a la situación, no existe un organismo que se responsabilice permanentemente del tema. Además, como la misión de TransMilenio no radica en el cuidado de los animales, no se cuenta con la infraestructura necesaria para tal fin. “Hacemos un respetuoso, pero importante llamado de atención a los dueños de animales de compañía para que tengan una tenencia responsable tanto fuera como dentro del Sistema”, dice Ortiz.

Uno de los casos de abandono animal que más ha impactado a los funcionarios de TransMilenio es el de Sorpresa, una gatita que hace algunos años fue dejada dentro de una maleta en el Portal de las Américas, al suroccidente de la ciudad. Los trabajadores recuerdan que varios ciudadanos alertaron a las autoridades por la presencia de un “paquete sospechoso”. Un perro especialista en detectar elementos explosivos dio “positivo” en el primer rastreo y la zona fue acordonada.

Sin embargo, cuando los uniformados realizaron la verificación correspondiente, se dieron cuenta de que no había ningún objeto extraño, sino una gata gris, viva, que había sido abandonada sin ningún tipo de consideración. La felina fue adoptada por una guarda de seguridad del portal y fue bautizada como Sorpresa. “No se trataba de ningún paquete sospechoso, era una bella gatita abandonada en TransMilenio, que puso en alerta a un guía canino”, recuerda Ortiz.

Como si el abandono animal no fuera ya una preocupación bastante grande en el Sistema de Transporte de Bogotá, recientemente se ha evidenciado una nueva problemática que pone en riesgo el bienestar de los peludos. Se trata de la instrumentalización de los animales de compañía, es decir, perros y gatos que son utilizados presuntamente para fines lucrativos y/o mendicidad.

Este tipo de prácticas han sido denunciadas no solo por usuarios del Sistema y organizaciones defensoras de los animales, como Plataforma Alto, sino también por entidades públicas como la Secretaría de Ambiente. Uno de los casos más recientes es el de Shaira, una canina de raza pitbull, de aproximadamente un año de edad, cuyos dueños solían utilizar para pedir dinero a los usuarios del transporte masivo. Shaira fue encontrada deshidratada, con poco pelo, lesiones desatendidas y, en general, en malas condiciones de salud, debido a la negligencia y mala tenencia. La perrita fue salvada por gestores y ahora la cuidan como si fuera una “bebé” mientras consigue una nueva familia.

“Rechazamos todas las formas de violencia contra los animales. Desde la Secretaría de Ambiente hacemos recorridos de control diario para prevenir e identificar estas situaciones, como el caso de esta perrita rescatada de la mendicidad y en proceso de recuperación en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal”, informó Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, tras el recate de Shaira.

De acuerdo con Ortiz, TransMilenio aún no cuenta con cifras que demuestren la magnitud de este problema, pero es evidente que cada vez es más grande. Lo peor del asunto, según las denuncias ciudadanas, son las situaciones de maltrato a las que se exponen los animales que son utilizados para generar dinero.

“El uso de mascotas para pedir dinero en los buses se ha multiplicado. Para nosotros la prioridad son nuestros usuarios y eso incluye a los amigos de cuatro patas. Esta práctica es totalmente reprochable. Estamos hablando de perros, incluso gatos, desnutridos y que son explotados para generar lástima”, dice Ortiz.

Desde TransMilenio recomiendan a la ciudadanía actuar contra estos actos y denunciar a las entidades correspondientes ante la más mínima sospecha de que una mascota está siendo usada con el único interés de conmover a los transeúntes para ganar dinero.

De acuerdo con el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), un animal podría estar siendo sometido a prácticas de este tipo cuando: parece desnutrido o no está bien atendido, permanece exactamente en la misma posición durante horas, parece desorientado o se mueve con dificultad, no reacciona a estímulos externos (sobre todo en gatos) y ha sido visto con distintas personas que ejercen la mendicidad, incluso en el mismo día.

Desde La Red Zoocial, hacemos una invitación a nuestros lectores para que sean conscientes de lo que implica una tenencia responsable de los animales de compañía: esterilización, adopción y cuidados básicos (alimentación, paseos diarios y chequeos veterinarios). Recuerde que la legislación nacional tipifica como delito las conductas que causan sufrimiento a los animales, entre ellas, el abandono. Las personas que por cualquier motivo ya no pueden brindarle los cuidados a su mascota siempre tendrán alternativas, el abandono nunca será una solución.

Ante este difícil panorama, el sistema de transporte de Bogotá TransMilenio, en alianza con la marca de comida Pedigree, lanzó recientemente la campaña “Su hogar eres tú, nunca los abandones”, con la cual busca combatir el abandono de animales de compañía en el interior de los buses y promover la adopción responsable.

En la campaña, TransMilenio tendrá 950 metros cuadrados de espacio en portales, estaciones y buses para que, a través de una importante inversión, Pedigree emita publicidad focalizada en el no abandono de animales. También habrá espacios institucionales dentro en las pantallas del Sistema para exponer videos que informen sobre el cuidado y respeto por las mascotas.

Por su parte, durante los próximos 12 meses, Pedigree se encargará del rescate de varias mascotas que sean abandonadas en el Sistema, lo que contempla gastos y cuidado para su recepción, traslado, alimentación y veterinario en una fundación en donde serán puestas en adopción.

Además, a través de historias creadas por influenciadores reconocidos y cercanos a la ciudadanía, como Carlos Torres, Mario Ruiz y José Luis (Luka), Pedigree informó que se encargará de difundir y fomentar la empatía y el respeto hacia los animales.