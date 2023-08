¡Anímese! Estos perros y gatos de difícil adopción buscan un hogar en Bogotá

Estos perritos y gaticos buscan una familia que los ame para toda la vida.

Todos ellos se encuentran en la manada de Oreo, una red de apoyo a peluditos que nació con el deseo de ayudar a los que no tienen voz.

Está encabezada por cuatro mujeres, Astrid, Kimberly, Angela y Andrea, quienes están con las manos y el corazón siempre listos para ayudar.

Leer: Esto significa cuando los gatos lloran de noche

El nombre de este lugar surgió en honor a Oreo, un peludo rescatado de Caparrapí, que fue diagnosticado con moquillo, pero, por fortuna, salió adelante (sus hermanitos no tuvieron la misma suerte).

Sus objetivos se centran en el rescate, rehabilitación, esterilización y adopción responsable de gatitos y perritos que habitan las calles o se encuentran en condición de vulnerabilidad por malos tutores.

Además, cuentan con una red pequeña de hogares de paso mientras encuentran una familia definitiva, responsable y amorosa.

Leer: ¿Qué hacer para evitar la caída del pelo de los gatos?

Para estabilizar y mantener a la manada, esta fundación recibe donaciones, pero también ha hecho rifas y eventos para velar por el bienestar de los peludos.

Además, tienen peluditos con condiciones renales críticas, virus y otros en estabilización por conducta, quienes, lastimosamente, no han tenido suerte de encontrar un hogar.

Si usted quiere adoptar a alguno de estos perros o gatos o quiere ayudar con donaciones, puede comunicarse a través de Instagram con la manada de Oreo y revisar los requisitos o escribir a los números que aparecen en su perfil.

¡Piénselo, muchos animalitos están esperando una nueva oportunidad de ser amados!

Leer: ¡Prográmese para Expopet 2023! La feria donde los perros y gatos son protagonistas

1. Adoptar de manera consciente y responsable.

Adoptar un animal de compañía y llevarlo a vivir a su casa puede ser algo emocionante para usted y toda la familia, pero también implica una responsabilidad grande, ya que de usted depende que el animal tenga una buena calidad de vida.

2. Es un compromiso a largo plazo.

La adopción es un acto de responsabilidad y consciencia, es una decisión que no se puede tomar a las carreras, pues se trata de un ser vivo que, al igual que usted, necesita unos cuidados básicos para vivir una vida plena.

3. ¿Es parte de mi futuro?

Una vez adopte, el animal se convierte en parte de su pasado, presente y futuro. Si usted se va de viaje, se cambia de país, se muda, debe contar con él y garantizarle una buena vida.

Leer: ¿Qué cosas pueden percibir los gatos?

4. La decisión se toma en familia.

Adoptar un animal de compañía es una gran decisión que debe tomar junto a toda la familia, incluyendo a los más pequeños. ¿La razón? La responsabilidad del cuidado y las salidas de la mascota deben ser compartidas entre todos.

5. Eduque al animal de compañía.

Un animal adoptado requiere mucha paciencia y educación. Al principio puede ser difícil la convivencia, pero con mucha paciencia, amor y cariño, todos irán acoplándose a la nueva vida.

6. Recursos económicos.

Tener un animal implica gastos de comida, medicamentos, antipulgas, desparasitantes, vacunas, juguetes, correa y, obviamente, las visitas al veterinario. Es importante que se pregunte si tiene la capacidad económica para suplir todas las necesidades de la mascota.

7. Bríndele una buena alimentación.

Si el nuevo integrante es un cachorro, debe saber que la alimentación es crucial en sus primeros meses de vida para que crezca fuerte y sano.

Leer: Por esta razón a los gatos no les gusta que toquen sus patas

8. ¿Qué tipo de animal quiere adoptar?

Al adoptar es importante saber qué tipo de animal de compañía quiere: grande, pequeño, joven, adulto, etc. Todos los animales, sin importar su raza, merecen un hogar lleno de amor y cariño.

9. ¿Cuenta con el tiempo para tener un gato/perro?

La idea de adoptar un perro/gato es brindarle un mejor futuro, donde el animal pueda ser feliz y no sufra por diferentes motivos, entre estos que su tenedor no lo saque a pasear o no comparta tiempo con él.

10. No adopte si no está seguro.

Parte de la tenencia responsable es saber cuándo podemos tener a un animal de compañía y cuándo no.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com