Apps para mascotas y veterinarios con IA: ¿por qué debe tener cuidado?

El uso responsable de estas aplicaciones implica reconocer sus límites y mantener siempre una relación activa con profesionales de la salud animal. Foto: Pexels

El cuidado de los animales de compañía ha dejado de ser una tarea basada únicamente en la intuición o en recordatorios. En la última década, este sector ha entrado en una etapa de transformación impulsada por la relación entre la medicina veterinaria y la tecnología móvil.

El desarrollo de aplicaciones enfocadas en la salud animal, conocido globalmente como el ecosistema pet-tech, está redefiniendo la forma en que los tutores gestionan el bienestar de sus perros y gatos, estableciendo un estándar de cuidado más preventivo, continuo y...