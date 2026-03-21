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Apps para mascotas y veterinarios con IA: ¿por qué debe tener cuidado?

Las aplicaciones enfocadas en la salud animal están redefiniendo la forma en que los tutores gestionan el bienestar de sus animales. Sin embargo, el problema está cuando se deja de lado la opinión de profesionales.

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21 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
El uso responsable de estas aplicaciones implica reconocer sus límites y mantener siempre una relación activa con profesionales de la salud animal.
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Foto: Pexels

El cuidado de los animales de compañía ha dejado de ser una tarea basada únicamente en la intuición o en recordatorios. En la última década, este sector ha entrado en una etapa de transformación impulsada por la relación entre la medicina veterinaria y la tecnología móvil.

El desarrollo de aplicaciones enfocadas en la salud animal, conocido globalmente como el ecosistema pet-tech, está redefiniendo la forma en que los tutores gestionan el bienestar de sus perros y gatos, estableciendo un estándar de cuidado más preventivo, continuo y...

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