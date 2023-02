Así operaría nuevo sistema para cremación de mascotas en Bucaramanga y Santander

La empresa todavía no ofrece el servicio de bóveda. Foto: Pexels - Pexels

El duelo por la muerte de una mascota genera una sensación de tristeza y malestar en los propietarios, acostumbrados a la compañía de su perro o gato durante años. Por ello, la empresa Jardines La Colina decidió ofrecer un servicio de cremación para animales de compañía. Este sería el primer sistema de este tipo certificado en Santander.

“Desde hace cuatro años comenzamos a ofrecer servicios funerarios para las mascotas en el departamento. Sabemos lo sensible que es el tema cuando mueren nuestras mascotas. Eso genera un problema para las familias que acogieron al perro o al gato como un integrante más”, comentó José Mauricio Martínez, gerente de Jardines La Colina, a Blu Radio.

Martínez asegura que el sistema de cremación cumple con las especificaciones de salubridad y ambientales. “La idea es ofrecer un servicio completo para acompañar a nuestras mascotas hasta el último momento después de su muerte”, relató al medio citado anteriormente.

Se trata de un sistema de cremación por hidrólisis alcalina para mascotas que es conocido como aguacremación, este sistema no genera ningún tipo de contaminación ambiental.

La parte sur del Parque Cementerio La Colina, ubicado en la vía a Lagos del Cacique, contiene la sede construida para despedir a los animales de compañía. En la actualidad, no se ofrece el servicio de bóveda.

La cremación por hidrólisis alcalina es una alternativa ecológica para la (acuacremación o eco cremación) de mascotas y humanos. De acuerdo con la compañía Bio-Response, que se especializa en el proceso en Estados Unidos, esa tecnología reduce el uso de energía en “90% en comparación con la cremación con llamas”.

El proceso para la cremación inicia al pesar el cuerpo y, dependiendo de esto, se calienta entre 150 a 180 grados centígrados en una mezcla de hidróxido de potasio y agua por 90 minutos. El hidróxido de potasio (KOH) actúa como un agente activo para descomponer el material biológico de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, en una solución a base de agua estéril compuesta de aminoácidos y azucares.

Una vez que se completan todos estos pasos, los restos se pueden enterrar o esparcir de acuerdo con los deseos del difunto, tal como sucedería en una cremación ordinaria.

No obstante, en 2014, Philip Olson, especialista en ética tecnológica en la universidad estadounidense Virginia Tech, escribió el artículo Flush and Bone: Funeralizing Alkaline Hydrolysis in the United States (“Funeralización de la hidrólisis alcalina en los Estados Unidos”) en la revista especializada: Science, Technology, & Human Values, donde explicó que, aunque la técnica fue usada por varios investigadores y era legal en ocho estados de Estados Unidos, aún había sectores que se oponían fuertemente a esa tecnología.

1. Lidiar con el sentimiento de culpa

Todos cumplimos un ciclo en la vida, yo ya cumplí el mío contigo

Cuando un animal muere, es común lamentar cosas del pasado. No obstante, es importante manejar los recuerdos con atención. Estudios realizados a humanos indican que estas emociones sin tratar pueden comprometer tu salud mental. Asegúrese de reconciliarte con tu mascota.

2. Rituales

Debemos despedirnos, pero recuérdame siempre

Humanos y animales hemos compartido funerales y rituales de despedida hace al menos 14 mil años, según registros arqueológicos. Esta tradición perdura y es apoyada por la ciencia como parte clave en el proceso sanación y transformación de duelo.

3. Grupos de apoyo

Ya no somos solo los dos, haz que crezca la manada

Por lo impactante que es la perdida de una mascota, casi todos tenemos una historia relacionada con estas situaciones. Hablar con otras personas que hayan enfrentado la misma situación puede ayudar en el proceso de sanación.

4. Tener otra mascota

No dejes vacío el espacio que yo ocupaba

“Esa pelota con la que jugábamos, lánzasela a otro amigo cuando toda la familia esté preparada”. Traer a un animal no es una traición a los que se han ido, simplemente es abrir tu hogar a un nuevo amigo.

5. Conmemorar a tu mascota

¿Me extrañas?: Estas algunas de las maneras en que puedes recordarme

● Conmemorar a tu mascota a través de una pieza de arte.

● Realizar servicio para animales abandonados.

● Hacer una galería de fotos y recuerdos.

