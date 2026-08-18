Así se siguen sumando empresas a la recolección de insumos para mascotas y familias

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Tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto, las cadenas especializadas en bienestar animal Puppis, Animal’s y Cebapets anunciaron la creación de la alianza solidaria “Unidos por Colombia: Juntos dejamos huella”. La campaña busca recolectar insumos de primera necesidad para ayudar tanto a las familias damnificadas como a sus mascotas en las zonas más afectadas.
La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas a nivel nacional, la cual suma 80 tiendas habilitadas en diferentes ciudades del país:
- Puppis: 34 tiendas en 3 ciudades.
- Cebapets: 23 tiendas en 4 ciudades.
- Animal’s: 23 tiendas en 3 ciudades.
Insumos requeridos para la recolección
Las organizaciones han dispuesto la recepción de ayudas divididas en dos grandes categorías:
1. Ayuda para animales y mascotas
- Alimentación: alimento seco y húmedo para perros y gatos.
- Elementos de manejo y cuidado: arena y areneros para gatos, bozales, collares, correas, platos, bebederos y guacales.
- Salud e higiene: pañitos húmedos, solución de clorhexidina (en spray o galón), pads o tapetes absorbentes, gasas, vendas, productos tópicos de cicatrización y collares isabelinos.
2. Ayuda para las personas y familias
- Agua y alimentos: agua embotellada y alimentos no perecederos (arroz, enlatados, granos, cereales, pastas, avena, aceite, azúcar, sal, café y leche en polvo).
- Higiene personal: jabón, champú, crema dental, cepillos de dientes, papel higiénico, toallas húmedas, pañales (para bebés y adultos) y toallas higiénicas.
- Primeros auxilios y refugio: elementos para botiquín básico de emergencias y artículos de refugio.
¿Cómo participar?
Si desea sumarse a esta causa, puede acercarse a cualquiera de los puntos de venta autorizados antes del 24 de agosto y entregar su aporte. Todos los elementos recolectados serán distribuidos directamente en las comunidades impactadas por la emergencia sísmica.
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