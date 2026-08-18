Así se siguen sumando empresas a la recolección de insumos para mascotas y familias

La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas. Foto: imagen de archivo

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Tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto, las cadenas especializadas en bienestar animal Puppis, Animal’s y Cebapets anunciaron la creación de la alianza solidaria “Unidos por Colombia: Juntos dejamos huella”. La campaña busca recolectar insumos de primera necesidad para ayudar tanto a las familias damnificadas como a sus mascotas en las zonas más afectadas.

La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas a nivel nacional, la cual suma 80 tiendas habilitadas en diferentes ciudades del país:

Puppis: 34 tiendas en 3 ciudades.

Cebapets: 23 tiendas en 4 ciudades.

Animal’s: 23 tiendas en 3 ciudades.

Insumos requeridos para la recolección

Las organizaciones han dispuesto la recepción de ayudas divididas en dos grandes categorías:

1. Ayuda para animales y mascotas

Alimentación: alimento seco y húmedo para perros y gatos.

Elementos de manejo y cuidado: arena y areneros para gatos, bozales, collares, correas, platos, bebederos y guacales.

Salud e higiene: pañitos húmedos, solución de clorhexidina (en spray o galón), pads o tapetes absorbentes, gasas, vendas, productos tópicos de cicatrización y collares isabelinos.

2. Ayuda para las personas y familias

Agua y alimentos: agua embotellada y alimentos no perecederos (arroz, enlatados, granos, cereales, pastas, avena, aceite, azúcar, sal, café y leche en polvo).

Higiene personal: jabón, champú, crema dental, cepillos de dientes, papel higiénico, toallas húmedas, pañales (para bebés y adultos) y toallas higiénicas.

Primeros auxilios y refugio: elementos para botiquín básico de emergencias y artículos de refugio.

¿Cómo participar?

Si desea sumarse a esta causa, puede acercarse a cualquiera de los puntos de venta autorizados antes del 24 de agosto y entregar su aporte. Todos los elementos recolectados serán distribuidos directamente en las comunidades impactadas por la emergencia sísmica.

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