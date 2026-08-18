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Así se siguen sumando empresas a la recolección de insumos para mascotas y familias

Marcas del sector se movilizan con más de 80 puntos de acopio en el país para recolectar comida, medicinas y artículos de primera necesidad.

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18 de agosto de 2026 - 07:27 p. m.
La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas.
La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas.
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Tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto, las cadenas especializadas en bienestar animal Puppis, Animal’s y Cebapets anunciaron la creación de la alianza solidaria “Unidos por Colombia: Juntos dejamos huella”. La campaña busca recolectar insumos de primera necesidad para ayudar tanto a las familias damnificadas como a sus mascotas en las zonas más afectadas.

La recolección de donaciones estará activa hasta el próximo 24 de agosto en la red de puntos de venta de las tres marcas a nivel nacional, la cual suma 80 tiendas habilitadas en diferentes ciudades del país:

  • Puppis: 34 tiendas en 3 ciudades.
  • Cebapets: 23 tiendas en 4 ciudades.
  • Animal’s: 23 tiendas en 3 ciudades.

Insumos requeridos para la recolección

Las organizaciones han dispuesto la recepción de ayudas divididas en dos grandes categorías:

1. Ayuda para animales y mascotas

  • Alimentación: alimento seco y húmedo para perros y gatos.
  • Elementos de manejo y cuidado: arena y areneros para gatos, bozales, collares, correas, platos, bebederos y guacales.
  • Salud e higiene: pañitos húmedos, solución de clorhexidina (en spray o galón), pads o tapetes absorbentes, gasas, vendas, productos tópicos de cicatrización y collares isabelinos.

2. Ayuda para las personas y familias

  • Agua y alimentos: agua embotellada y alimentos no perecederos (arroz, enlatados, granos, cereales, pastas, avena, aceite, azúcar, sal, café y leche en polvo).
  • Higiene personal: jabón, champú, crema dental, cepillos de dientes, papel higiénico, toallas húmedas, pañales (para bebés y adultos) y toallas higiénicas.
  • Primeros auxilios y refugio: elementos para botiquín básico de emergencias y artículos de refugio.

¿Cómo participar?

Si desea sumarse a esta causa, puede acercarse a cualquiera de los puntos de venta autorizados antes del 24 de agosto y entregar su aporte. Todos los elementos recolectados serán distribuidos directamente en las comunidades impactadas por la emergencia sísmica.

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