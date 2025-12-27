Autoridades, fundaciones y ciudadanía participaron en rescates y procesos de adopción responsable a lo largo de 2025. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

El balance de 2025 en materia de protección y bienestar animal en Colombia deja una lectura contradictoria. Mientras las cifras oficiales advierten un incremento significativo en los casos de maltrato y abandono, distintos gobiernos locales, fundaciones y entidades de protección animal reportan avances en adopción responsable, fortalecimiento normativo y presencia institucional en los territorios. El año cierra, así, con señales de progreso, pero también con desafíos estructurales que siguen poniendo en riesgo a miles de...