La Red Zoocial
Bienestar animal en Colombia en 2025: un año marcado por cifras que avanzan, pero también alertan

Mientras aumentan las denuncias por maltrato animal, distintas instituciones y administraciones locales reportan avances en adopciones, rescates y acciones de protección a lo largo del país.

27 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Autoridades, fundaciones y ciudadanía participaron en rescates y procesos de adopción responsable a lo largo de 2025.
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

El balance de 2025 en materia de protección y bienestar animal en Colombia deja una lectura contradictoria. Mientras las cifras oficiales advierten un incremento significativo en los casos de maltrato y abandono, distintos gobiernos locales, fundaciones y entidades de protección animal reportan avances en adopción responsable, fortalecimiento normativo y presencia institucional en los territorios. El año cierra, así, con señales de progreso, pero también con desafíos estructurales que siguen poniendo en riesgo a miles de...

