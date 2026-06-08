Buscan hogar para Coco y Ciruela, dos perritos rescatados en Barranquilla

Los dos perros permanecen bajo cuidado veterinario mientras encuentran un hogar definitivo. Foto: @humanimal_rescatandovidas

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Dos perritos que fueron rescatados en mayo de este año continúan esperando una familia que les brinde una segunda oportunidad. La historia fue compartida por Humanimal Rescatando Vidas, organización dedicada al rescate animal que denunció una situación que puso en riesgo a varios perros en una urbanización ubicada entre Barranquilla y Puerto Colombia.

A través de sus redes sociales (@humanimal_rescatandovidas), la rescatista relató que el pasado 10 de mayo logró poner a salvo a tres perros identificados como Coco, Mango y Ciruela, luego de recibir una alerta sobre la situación que enfrentaban en un conjunto residencial.

Según explicó, los animales se encontraban en condición de calle y, presuntamente, uno de ellos ya había sido capturado con la intención de ser retirado del lugar.

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“Afortunadamente me reportaron que esta situación estaba pasando. Habían atrapado a Coco y lo tenían listo para desaparecer”, señaló la rescatista a este medio.

Ante la alerta, Humanimal Rescatando Vidas acudió al lugar y logró rescatar no solo a Coco, sino también a Mango y Ciruela, quienes, según la organización, también se encontraban en riesgo.

Tras el rescate, los tres perros fueron trasladados a una clínica veterinaria para recibir atención médica y comenzar su proceso de recuperación.

La primera en encontrar un hogar fue Mango, una perrita que inicialmente ingresó a un hogar de paso, pero que terminó siendo adoptada por la misma familia que decidió cuidarla temporalmente. “Mango se fue a un hogar de paso y el hogar de paso decidió adoptarla inmediatamente”, explicó la rescatista.

Actualmente, Coco y Ciruela permanecen bajo cuidado veterinario mientras continúan su recuperación. Ambos ya fueron esterilizados y reciben tratamiento para algunas afecciones asociadas a las condiciones climáticas de la región Caribe.

De acuerdo con Humanimal Rescatando Vidas, los dos perros se encuentran en buen estado de salud y listos para iniciar una nueva etapa junto a una familia responsable.

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La organización destacó que ambos animales han superado múltiples dificultades y espera que personas interesadas en la adopción puedan brindarles un hogar definitivo. “Solo esperamos que hermosas familias quieran adoptar alguno o a los dos hermosos perritos, ya que son costeñitos que han pasado por muchísimas dificultades”, manifestó la rescatista.

Las personas interesadas en conocer más sobre Coco y Ciruela o iniciar un proceso de adopción pueden comunicarse directamente con Humanimal Rescatando Vidas a través de WhatsApp al número 312 541 9862.

Mientras encuentran un hogar definitivo, los dos perros permanecen en una guardería veterinaria que colabora con la organización en su cuidado y recuperación.

La información de este artículo fue suministrada por Humanimal Rescatando Vidas. Este medio comparte casos de protección y adopción animal con fines informativos. Los procesos de adopción son gestionados directamente por la organización responsable.

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