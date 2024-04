Buscan que servidores públicos tengan permiso remunerado por muerte de su mascota

Para acceder a este beneficio, se requerirá que los cuidadores registren a sus mascotas con un microchip y presenten un certificado médico veterinario. Foto: Pixabay

Laura Vidal, pionera como terapeuta en España especializada en el tratamiento del duelo animal y autora de los libros “Espérame en el arcoíris” y “Cuando ya no estás”, destaca que el duelo por la pérdida de una mascota es un tema ampliamente silenciado y desvalorizado en la sociedad. No obstante, esto no disminuye su intensidad ni su dolor.

“Es un tipo de duelo muy incomprendido, que genera una gran carga emocional y, a menudo, se experimenta en soledad. Para muchos, resulta desautorizado y se minimiza, ya que no se entiende que alguien pueda sufrir tanto por la pérdida de un animal. Sin embargo, la intensidad del duelo no está determinada por la especie ni por los lazos de sangre; es más bien resultado de la cercanía emocional y la satisfacción que se haya tenido en la relación con aquel ser que se ha ido”, explica Vidal en una entrevista con La Red Zoocial.

Según informa la ley 1280 de 2009 en Colombia, se concede una licencia remunerada de cinco días hábiles por la muerte de un cónyuge, compañero permanente o familiar de cercanía. No obstante, no existe una regulación que aborde específicamente la pérdida de mascotas con situaciones de calamidad.

Según informa Agronegocios, en 2021, el Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, presentó un proyecto de ley que buscaba establecer la obligación del empleador de conceder una licencia remunerada de dos días por la muerte de una mascota, excluyendo los casos de animales exóticos o de la fauna silvestre. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en 2022, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, argumentando que podría ser una carga para los pequeños empresarios del país.

En este orden de ideas, el Instituto de Protección y Bienestar Animal lidera un nuevo decreto que busca otorgar hasta tres días remunerados a los funcionarios públicos, en caso de enfrentar una calamidad relacionada con sus perros o gatos.

Actualmente, el decreto está en la última fase de consulta pública y tiene como objetivo reconocer y garantizar el bienestar de los animales. Para acceder a este beneficio, se requerirá que los cuidadores registren a sus mascotas con un microchip y presenten un certificado médico veterinario.

Esta medida, que se espera sea expedida a principios de abril, busca representar un avance en la protección de los derechos de los animales y reflejar las nuevas dinámicas de las familias modernas, donde las mascotas juegan un papel fundamental como compañía y miembros de la familia.