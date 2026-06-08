¿Cada cuánto debe ir una mascota al veterinario aunque “se vea sana”?

Los cachorros y gatitos requieren visitas más frecuentes para completar sus esquemas de vacunación y desparasitación, además de recibir seguimiento de su crecimiento y orientación nutricional. Foto: Freepik

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Muchos cuidadores creen que si su perro o gato come bien, juega con normalidad y no presenta síntomas evidentes, no es necesario llevarlo al veterinario. Sin embargo, los especialistas advierten que la prevención es la mejor herramienta para garantizarle una vida larga y saludable a los animales de compañía.

De acuerdo con Iveth Higuera, jefe médico veterinario de Multipet Clínica Veterinaria, tanto perros como gatos deberían asistir a controles preventivos al menos tres veces al año, incluso cuando aparentan estar en perfecto estado de salud.

“La medicina veterinaria no debe comenzar cuando la mascota se enferma. Nuestro objetivo es anticiparnos a los problemas mediante controles preventivos periódicos. Una mascota que parece sana también necesita revisiones, porque muchas enfermedades avanzan silenciosamente”, explica la especialista.

Según Higuera, esperar a que aparezcan síntomas puede retrasar el diagnóstico de enfermedades que llevan meses o incluso años desarrollándose sin mostrar señales evidentes. Por esta razón, las consultas preventivas permiten detectar alteraciones de manera temprana y aumentar las probabilidades de éxito en los tratamientos.

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¿Qué se revisa durante un chequeo veterinario?

Durante una consulta de rutina, el veterinario realiza una evaluación física completa que incluye la revisión de ojos, oídos, piel, pelaje, cavidad oral, sistema musculoesquelético y ganglios linfáticos. También se evalúa la condición corporal del animal, se realiza palpación abdominal y auscultación cardíaca y pulmonar, además de controlar signos fisiológicos como la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiración.

Dependiendo de la edad, la raza y los antecedentes clínicos de cada paciente, el profesional puede recomendar exámenes complementarios como hemogramas, pruebas de función renal y hepática, análisis de orina, ecografías o estudios radiográficos.

Estos exámenes permiten conocer el estado de órganos vitales antes de que aparezcan síntomas. En los gatos, por ejemplo, es fundamental monitorear la función renal debido a la alta incidencia de enfermedad renal crónica. En los perros, algunas razas presentan predisposición a enfermedades cardíacas, articulares, hormonales o incluso ciertos tipos de cáncer.

La edad también influye en la frecuencia de las consultas

Las necesidades médicas cambian a lo largo de la vida de las mascotas. Los cachorros y gatitos requieren visitas más frecuentes para completar sus esquemas de vacunación y desparasitación, además de recibir seguimiento de su crecimiento y orientación nutricional.

En la etapa adulta, aunque los animales suelen verse saludables, los controles periódicos continúan siendo esenciales para detectar enfermedades silenciosas. Por su parte, los pacientes de edad avanzada necesitan una vigilancia más estrecha debido al desgaste natural de los órganos y al aumento del riesgo de padecer diversas patologías asociadas al envejecimiento.

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Problemas que pueden pasar desapercibidos

Durante las consultas preventivas, los veterinarios suelen detectar enfermedades que los cuidadores no identifican fácilmente. Uno de los hallazgos más frecuentes es la enfermedad periodontal, que puede afectar la salud general del animal si no se trata a tiempo.

También son comunes los problemas de piel relacionados con alteraciones hormonales o enfermedades endocrinas, así como las otitis. En muchos casos, los tutores consideran normal la acumulación de cera o suciedad en los oídos, cuando en realidad puede tratarse de un proceso inflamatorio o infeccioso que requiere atención médica.

Además, los chequeos permiten identificar masas, cambios en el peso corporal, alteraciones articulares y otros hallazgos que suelen pasar inadvertidos en el hogar.

En conclusión, una mascota aparentemente sana también necesita controles veterinarios periódicos. La prevención no solo ayuda a detectar enfermedades a tiempo, sino que contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los animales durante todas sus etapas.

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