Cinco consejos para solucionar la caída de pelo de su perro

Contrario a lo que se cree, la caída del pelo de su mascota no está relacionada con su largo o su grosor. Foto: Aleksandr Tarlõkov en Pixabay

Los perros mudan de pelo periódicamente de manera natural. Cambiar su pelaje les ayuda a mantener su piel saludable, a adaptarse a cambios de clima y a retirar piel muerta o pelos dañados. Entonces, si algún producto le promete que su perro dejará de soltar pelo, le está mintiendo.

(Le puede interesar: ¿Cómo calcular la “edad humana” de su perro? Un estudio da nuevas pistas)

Sin embargo, hay formas de prevenir que su perro vaya dejando pelo en cada lugar de la casa en el que esté. Esto puede ser molesto por el aseo del hogar, y, además, podría generar problemas de salud en personas con alergia. En La Red Zoocial le traemos cinco consejos para que el pelaje de su perro no sea un problema en casa:

1. Una alimentación adecuada garantizará que su perro solo mude de pelo cuando sea necesario. Darle comidas que no sean adecuadas para su organismo, como las condimentadas o los ultraprocesados, además de generarle problemas de salud, van a causar una mayor pérdida de pelo. Consulte en la veterinaria por una dieta que se ajuste a las necesidades energéticas de su mascota y que la mantenga satisfecha.

2. Algunas veces, durante la muda, algunos pelos suelen quedarse enredados entre el nuevo pelaje. Esto puede generar irritación y otros problemas dermatológicos. Por eso, peinar a su mascota con cierta frecuencia, ayudándose con un cepillo especial para retirar el pelaje muerto, le ayudará a mantenerse saludable y a no regar pelo por toda la casa. Eso sí, no se exceda, pues peinarlo de más también podría afectar la fortaleza de su pelo.

(También puede leer: Maltrato de mascotas en Bogotá: ¿A qué se debe esta problemática?)

3. Mantenga bien aseado a su perro. La mugre, los restos de comida, entre otros factores, podrían generarle hongos en la piel. Esto podría generarle pérdida de pelo y molestias, como rasquiña o ardor. En caso de que esto ocurra, acuda al veterinario para un chequeo.

4. Utilice un champú acorde con las características del pelaje de su mascota. Preste atención a las reacciones alérgicas que pueda generarle cualquier producto que utilice para su limpieza, pues este tipo de alergias pueden generar que pierda más pelo de lo habitual.

5. Utilizar una gran cantidad de productos de aseo para su mascota puede tener el efecto contrario de lo que desea. Algunos químicos pueden afectar la abundancia y fortaleza del pelaje de su perro. Es importante que no se exceda en la cantidad ni en la frecuencia con la que los aplica. Además, es importante que use productos que cumplan con los requerimientos para no poner en riesgo la salud de su mascota.

Como recomendación final, procure estar alerta a los cambios que presente el pelaje de su mascota. Si bien es normal que muden, la caída abundante y constante podría ser una señal de alerta, ya que existen diversas enfermedades que están relacionadas con la pérdida de pelo en las mascotas.

(En vídeo: ¡Cinco razones para adoptar un perro criollo en Colombia!)

Si ese es el caso, visite a su veterinaria de confianza y cuéntele los signos de alerta que haya identificado. Es probable que le ordenen algunos exámenes para descartar cualquier enfermedad.

Para prevenir esto, recuerde mantener al día el esquema de vacunación de su mascota, y desparacítelo periódicamente.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com