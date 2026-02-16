Cámaras 360° ayudan a cuidar a las mascotas cuando están solas: ¿cómo funcionan?

La tecnología de videovigilancia ha ampliado su papel tradicional enfocado en la seguridad para integrarse al bienestar animal. Foto: Paradigm

En Colombia, las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en la vida familiar. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 67 % de los hogares del país conviven con al menos un animal de compañía. La tendencia parece indicar que perros y gatos dejaron de ser únicamente mascotas para convertirse en miembros activos del núcleo familiar, influyendo en hábitos, rutinas y decisiones de consumo.

En ese contexto, la tecnología de videovigilancia ha ampliado su papel tradicional enfocado en la seguridad para integrarse al bienestar animal. Las cámaras inteligentes permiten hoy monitorear en tiempo real zonas de descanso, alimentación y juego dentro del hogar, recibir alertas ante movimientos inusuales y mantener supervisión constante desde cualquier lugar.

De acuerdo con EZVIZ, marca líder en seguridad para el hogar, más allá de la vigilancia, estas herramientas funcionan como un respaldo para el cuidado diario. Facilitan identificar cambios de comportamiento en los animales, anticipar episodios de estrés y mantener una conexión activa incluso en ausencia de los cuidadores. Su uso ha cobrado relevancia ante el aumento de casos de ansiedad por separación reportado por médicos veterinarios tras el retorno a jornadas presenciales y esquemas híbridos de trabajo.

El teletrabajo parcial, las dinámicas familiares cambiantes y la necesidad de conciliación entre vida laboral y personal han impulsado la adopción de soluciones que combinan monitoreo, interacción y prevención dentro de hogares cada vez más conectados.

Tecnología al servicio del bienestar animal

En espacios interiores amplios, como salas o zonas de tránsito frecuente, las cámaras con doble lente y rotación de 360 grados ayudan a reducir puntos ciegos y permiten un seguimiento integral del entorno. Algunos modelos incorporan audio bidireccional, lo que posibilita interactuar con la mascota a distancia y reforzar la sensación de acompañamiento.

Durante la noche, la visión nocturna a color de algunos dispositivos facilita verificar que el animal esté tranquilo sin interrumpir su descanso, una función especialmente útil en etapas de adaptación a nuevas rutinas. Aunque estas herramientas no sustituyen el tiempo de calidad compartido, sí ofrecen mayor tranquilidad a los cuidadores.

En patios o áreas exteriores, las cámaras con batería recargable y apoyo solar también amplían la supervisión.

“En EZVIZ creemos que la tecnología debe estar al servicio de las causas más nobles. Apoyar a los espacios de cuidado con soluciones que les den seguridad y tranquilidad significa contribuir a que más mascotas tengan una vida digna y la oportunidad de encontrar un hogar”, afirmó Paola Rojas, gerente de mercadeo en Colombia de EZVIZ.

Más que dispositivos aislados, estas soluciones reflejan una evolución del hogar inteligente hacia una visión más integral del cuidado de los animales de compañía. Además de prevenir incidentes, generan tranquilidad al permitir recibir alertas automáticas y visualizar lo que ocurre en tiempo real desde una aplicación móvil.

