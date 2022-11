Consumo de cannabis en vacas podría tener efectos en la producción de la leche

Entre enero y julio de este año el país vendió 54,8 millones de dólares en exportación de carne de bovino. Foto: Valentina Ruiz - Instituto Sinchi

Un estudio publicado en la revista Nature Food dio a conocer los efectos que podría tener la ingesta de cannabis sativa, comúnmente conocida como cáñamo industrial, en las vacas lecheras.

Según los investigadores, los animales pudieron verse afectados por los efectos psicoactivos del THC que contiene esta planta. Entre los principales hallazgos, se encontró un aumento en la frecuencia cardiaca, la cantidad de respiraciones por minuto y cambios en el apetito.

Este estudio hace parte de la investigación científica que le ha puesto la lupa a los potenciales usos que puede tener el cannabis, tras su regulación en diferentes países. Así, la alimentación de animales de granja, como las vacas, es una de las áreas sobre las que se está investigando, pues una dieta a base de cannabis podría resultar más económica y con características nutritivas similares a otro tipo de alimentos.

Cabe señalar que las vacas, al igual que otros mamíferos, tienen un sistema llamado endocannabinoide, que está incorporado en el sistema nervioso central. Esto debido a unos receptores que se encuentran en el cerebro, la médula espinal y algunos nervios periféricos, que pueden ser estimulados por cannabinoides como el THC y el CBD, y tener efectos sobre sus cuerpos.

Además de esto, el estudio determino que los animales presentaron cambios físicos, como una “membrana nictitante enrojecida -que es una tela que protege el ojo-, aumento en la producción de saliva, excesivo jugueteo con la lengua y secreción nasal”. Los investigadores presumen que estos efectos pueden deberse al THC que contiene la planta, ya que la cantidad que ingirieron supera los valores de referencia establecidos para humanos, por ejemplo, por la Unión Europea.

Por su parte, el comportamiento y algunas funciones fisiológicas, como la producción de leche, también se vieron afectados. Al contrario de lo que puede ocurrir en las personas con el uso de cannabinoides, las vacas disminuyeron su apetito y consumieron poca agua, lo que pudo afectar la cantidad de leche producida.

Pocos días después de suspender la dieta basada en cáñamo y retomar su alimento anterior, los cambios físicos y de comportamiento desaparecieron. Sin embargo, un resultado contundente fue la presencia de THC en la leche de las vacas, incluso ocho días después de suspender la dieta. Se desconoce si la presencia de este cannabinoide podría tener algún tipo de efecto tras su consumo.

La planta cannabis sativa aún no es un alimento aprobado para animales, y se requerirán más estudios para determinar si es seguro o no para mamíferos como las vacas lecheras. También es importante tener en cuenta que existen tipos de cannabinoides, diferentes al THC, como el CBD, que no tienen efectos psicoactivos, sino farmacológicos.

Si bien el THC es psicoactivo tras su consumo directo, no se tiene certeza sobre el proceso que tiene este cannabinoide al ser transferido a la leche de vaca. Así las cosas, es importante evaluar los efectos que podría tener en los humanos al consumir los alimentos producidos por animales cuya dieta esté basada en cáñamo industrial.

