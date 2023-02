Capturan a caimán de más de un metro en un parque de Nueva York

El reptil estaba en malas condiciones, muy letárgico y posiblemente conmocionado por el frío, ya que es nativo de climas cálidos y tropicales. Foto: Twitter

Trabajadores del parque de Prospect Park de Brooklyn (Nueva York) capturaron este domingo un caimán de más de un metro de largo que estaba nadando en un estanque del recinto, según informó este domingo la prensa local.

Meghan Lalor, representante del Departamento de Parques, dijo al New York Post que el reptil probablemente era una mascota cuyo dueño decidió liberar en aguas públicas.

“Afortunadamente, nadie resultó herido y el animal está siendo evaluado”, añadió Lalor.

El caimán fue visto flotando en un estanque del parque a primera hora de la mañana y, tras ser capturado, fue llevado al Centro de Cuidado de Animales de Nueva York.

Lalor explicó que el animal posiblemente sufrió “un golpe de frío, ya que es nativo de climas cálidos y tropicales”.

De acuerdo con el New York Post, la liberación de animales en los parques de la ciudad es ilegal, mientras que los funcionarios también advirtieron que tal acción puede presentar una amenaza grave para otras especies.

“Además del peligro potencial para los visitantes del parque, esto podría haber causado, la liberación de animales no autóctonos o mascotas no deseadas puede conducir a la eliminación de especies nativas y una calidad del agua no saludable”.

El representante agradeció a la Patrulla de Cumplimiento de Parques de la ciudad y a los Guardaparques Urbanos por “capturar y transportar” al reptil quienes responden alrededor de 500 informes de condiciones de animales por año en toda la ciudad.

