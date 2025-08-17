No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Chalecos de Ramo, arneses para correr y más ideas creativas en Expopet 2025

Emprendedores colombianos sorprenden con propuestas llenas de amor, innovación y creatividad para los animales en la feria para mascotas más grande del país.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de agosto de 2025 - 05:30 p. m.
Expopet se realiza en Corferias hasta el 18 de agosto.
Expopet se realiza en Corferias hasta el 18 de agosto.
Foto: Paula Saavedra
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los pasillos de Expopet 2025 no solo están llenos de ladridos y maullidos, también son escenario para decenas de emprendedores colombianos que llegaron con un objetivo claro: visibilizar sus marcas, conquistar a los amantes de los animales y, al mismo tiempo, fortalecer la industria nacional. Detrás de cada stand hay historias de creatividad, esfuerzo y pasión que se traducen en productos y servicios pensados para consentir a perros y gatos, mientras se apoya el talento local.

Estos son algunos de los proyectos más destacados:

Vínculos relacionados

Qué hacer en Expopet este domingo 17 de agosto: charlas, shows y más en Corferias
Conozca el tipo de sangre de su mascota en el Banco Nacional de Sangre Animal
Con esta empresa puede viajar por el mundo sin dejar atrás a su mascota
  • Non Stop: un emprendimiento que impulsa la práctica del canicross y otras actividades deportivas junto a los perros. Ofrecen arneses y accesorios diseñados especialmente para correr de manera segura y cómoda, fomentando el vínculo entre humanos y animales a través del deporte.
Video Thumbnail
  • Safari: chalecos únicos y divertidos que convierten a los peluditos en el centro de todas las miradas. Con diseños inspirados en productos icónicos como chocoramo, gansito o pizza, cada prenda es una mezcla de estilo, humor y mucho cariño.
Video Thumbnail
  • El Paraíso de los Snacks: un verdadero paraíso gastronómico perruno. Aquí se pueden encontrar golosinas y premios naturales para mimar a los consentidos de la casa. Una alternativa local para quienes buscan darles un detalle especial sin descuidar su bienestar.
Video Thumbnail
  • Con sentido:

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Expopet 2025

Regalos

Emprendimientos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar