Chalecos de Ramo, arneses para correr y más ideas creativas en Expopet 2025

Expopet se realiza en Corferias hasta el 18 de agosto. Foto: Paula Saavedra

Los pasillos de Expopet 2025 no solo están llenos de ladridos y maullidos, también son escenario para decenas de emprendedores colombianos que llegaron con un objetivo claro: visibilizar sus marcas, conquistar a los amantes de los animales y, al mismo tiempo, fortalecer la industria nacional. Detrás de cada stand hay historias de creatividad, esfuerzo y pasión que se traducen en productos y servicios pensados para consentir a perros y gatos, mientras se apoya el talento local.

Estos son algunos de los proyectos más destacados:

Non Stop: un emprendimiento que impulsa la práctica del canicross y otras actividades deportivas junto a los perros. Ofrecen arneses y accesorios diseñados especialmente para correr de manera segura y cómoda, fomentando el vínculo entre humanos y animales a través del deporte.

Safari: chalecos únicos y divertidos que convierten a los peluditos en el centro de todas las miradas. Con diseños inspirados en productos icónicos como chocoramo, gansito o pizza, cada prenda es una mezcla de estilo, humor y mucho cariño.

El Paraíso de los Snacks: un verdadero paraíso gastronómico perruno. Aquí se pueden encontrar golosinas y premios naturales para mimar a los consentidos de la casa. Una alternativa local para quienes buscan darles un detalle especial sin descuidar su bienestar.

