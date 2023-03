¿Cómo bañar a un gato o perro? Consejos para hacerlo en casa

La higiene en nuestro animal de compañía es súper importante. Foto: Pexels

Mucho se ha hablado sobre lo limpios que son los gatos y la extraordinaria forma de acicalarse y mantenerse aseados. Para ello, emplean su lengua, la cual está recubierta de una gran cantidad de papilas cónicas con una textura áspera. Gracias a ella, pueden limpiarse, cepillar su pelo, y eliminar la suciedad y los parásitos de su cuerpo.

Por esta razón, muchas personas suelen preguntarse sí es necesario bañar a su gato o lo que es aún más complejo: ¿con qué frecuencia? Aunque en La Red Zoocial no tenemos una respuesta correcta, porque todo dependerá de las condiciones dermatológicas y del estado de salud de su felino, es recomendable bañarlo para quitar caspa y otras partículas que su animal de compañía no puede eliminar con su lengua.

De acuerdo con Juan David Patiño, presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, siempre se debe negociar con el propietario que tanto le gusta el baño al gato. “Si un gato está sano, se puede bañar dos o tres veces al año. Pero si a un gato le gusta el baño, se puede bañar cada 60 días”. Sin embargo, si su gato se ensucia tras el contacto con algún producto nocivo o de limpieza en el hogar, debe bañarse inmediatamente porque al lamerse podría intoxicarse.

Otro de los factores que aumenta la frecuencia de la rutina de aseo en el gato es para aquellos que tienen el pelo largo o semilargo. “Este tipo de pelaje requiere más cuidado y aplicación de productos en pro de la limpieza porque suelen enredarse o acumular más partículas de polvo”, explica el Dr. Patiño.

Situación contraria a la de un gato que puede estar atravesando una enfermedad y su tratamiento requiera la reducción o suspensión del baño. En estos casos, deberá posponer el baño para cuando el animal esté más recuperado.

Recuerde que, si su animal de compañía tiene alguna prescripción veterinaria por alergia, infección de piel o tiene problemas debido a la presencia de parásitos externos (pulgas, garrapatas, ácaros) deberá llevarlo al baño más seguido. Por el contrario, si su gato no se acostumbró al baño habitual en casa o peluquerías especializadas, puede utilizar toallas de limpieza especiales para felinos o espumas.

Temperatura del agua.

Use agua tibia y en ningún caso ponga a su gato a temperaturas demasiado extremas. Lo ideal es que su mascota se sienta cómoda durante el baño y si es minino que se acostumbre con mayor facilidad. Una temperatura demasiado caliente puede causar quemaduras y el agua muy fría, incomodidad y resfriados.

De acuerdo con el Dr. Patiño, es importante “crear un ambiente agradable para su felino, porque son animales sensoriales y recordar que no deben bañarse en la ducha, sino que se deben mojar poco a poco con un recipiente de manera que primero se moje en cuello y luego llegue a la parte de atrás”.

Utilice recompensas y caricias.

Lo ideal es que con la ayuda de otra persona pueda tranquilizar a su gato mientras está en el proceso de baño, ya que facilitará su cuidado y la rigurosidad de la limpieza. En caso de que su gato esté demasiado alterado, busque herramientas que lo hagan tranquilizarse, como las caricias, juguetes o comida.

Use productos adecuados.

La parte más importante es utilizar los productos de limpieza apropiados y hechos especialmente para felinos. Recuerde que la piel de cada animal varía y así mismo, las necesidades, y de allí la importancia de usar los productos correctos. Cuide mucho las zonas delicadas como los ojos y orejas.

Séquelo bien.

Después de que enjuague muy bien su gato y de que elimine los resto de jabón de su cuerpo, déjelo secar bien sea al aire libre o con una toalla seca. Evite el uso de secadores.

Según Juan David Patiño, Médico Veterinario y presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, “ellos no necesitan bañarse cada día porque tienen una capa de pelo que los protege muy bien del polvo y otros agentes. Sin embargo, no desarrollan problemas en el caso de que una persona los bañe con cierta frecuencia. El baño como condición normal no enferma a un perro, simplemente que no tendría sentido bañar a un perro cada semana sin necesidad o sin ninguna explicación”.

Eso depende de cada animal, del estado de salud, de su raza, de su tamaño, de su ambiente o de si tiende a tener un mal olor siempre.

Tenga presente que lo más recomendable es bañar a su perro, máximo, una vez al mes. Sin embargo, y de acuerdo con el médico Patiño, esto no se debe generalizar. “Un paciente, por ejemplo, que tenga un problema dermatológico va a requerir muchos más baños, hasta 4 baños en el mismo mes. Yo he tenido pacientes que, por cuestiones dermatológicas o patológicas, los he tenido que bañar 12 veces en un mismo mes”, manifestó.

Aunque el Instituto Purina asegure que con dos veces al año sería más que suficiente bañar a un perro, esto es un error común que cometen las personas. Ni siquiera las razas nórdicas (razas caninas que se han originado en el hemisferio Norte) pueden tener tan pocos baños. “Los perros de razas pelicortos, como el bulldog francés, necesitan un baño mensual. Si son perros de razas nórdicas, como los husky o samoyedo, los pueden bañar una vez cada dos meses”, indicó el experto.

Si su perro es muy enérgico y mantiene sucio todo el día, o lo bañó el martes y el jueves se ensució por completo, no se preocupe, para eso existen las toallitas húmedas o los trapos mojados, puede hacer uso de ellos y limpiarlo. Además, recuerde que cepillar su pelaje (no interesa si es largo, medio o corto), ayudará a que el baño no sea tan urgente.

Una creencia antigua es que a los perros se les debe bañar después de los primeros 3 meses de vida. Las personas creen que, a esta edad y ya que el animal cuenta con su esquema completo de vacunación, evitará algunas enfermedades. No obstante, el presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria opina lo contrario.

“Cuando empecé a ejercer mi profesión, tenía exactamente la misma información. Pero después de muchos años y estudios, comprobamos que no había ningún problema en bañar un cachorro después de los 30 días, solo cuando el animal requiera el baño”, explicó. La idea tampoco es que las personas empiecen a bañar cachorros al mes, esto es solo para situaciones extremas que lo requieren. Consulte con su médico de confianza.

La temperatura ni muy caliente ni muy fría, el animal le indicará si está cómodo. Pero siempre es más beneficioso para ellos el agua fría que caliente.

Como es su primera vez, lo aconsejable es que sea una tina con un tapete antideslizante para que el animal se sienta más seguro.

Es muy importante el champú y el jabón. No utilice cualquiera, sino que acuda con un experto y él le recomendará lo mejor para su animal.

Al finalizar procure secarlo muy bien (no abuse del secador de pelo, porque eso genera resequedades térmicas que, posteriormente, generan infecciones en la piel). Puede dejar a su perro ligeramente húmedo, pero no a niveles exagerados.

Que el agua no le entre al ojo ni al oído, pues puede ser un desencadenante de problemas a futuro como, por ejemplo, la otitis. “A todos los perros se les va agua en los oídos, pero, ojo, si hay perros que tienen ciertas enfermedades y les entra agua en el oído, sí les puede generar otitis”, aseguró el médico.

