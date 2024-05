¿Cómo ganarse la confianza de un gato?

Algunos gatos tímidos y asustados tienen otros problemas, como la ansiedad por separación o el miedo por desconocidos. Foto: Unsplash

La Union Lake Pet Services, una organización que ofrece una variedad de servicios para el cuidado de mascotas, brinda varios tips para hacer que una mascota salga de su caparazón y se convierta en un animal más seguro. En primer lugar, el portal asegura que es necesario comprender que un gato tímido o asustado puede mostrar una mayor necesidad de privacidad. A diferencia de los gatos ferales, que no han estado cerca de humanos y temen cualquier contacto, los gatos tímidos suelen estar poco socializados. Ellos pueden haber pasado parte de su primer año en un refugio o en una situación donde no se les prestó mucha atención, o simplemente no han sido entrenados adecuadamente.

Además, Alejandra Echavarría, médica veterinaria del Centro de Bienestar La Perla en Medellín, le explica a La Red Zoocial que ganarse la confianza de un gato depende de varios factores, tales como la personalidad, comportamiento, edad, raza, sexo e incluso la historia del mismo animal. Todo esto permitirá saber cómo, cuándo y cuánto nos podemos acercar o alejar al felino.

Algunos gatos tímidos y asustados tienen otros problemas, como la ansiedad por separación o el miedo por desconocidos. En la mayoría de los casos, estos adorables animales necesitan un entorno tranquilo y son más adecuados para un hogar de bajo perfil. Por ello, es necesario asegurarse de minimizar los cambios en el hogar, manteniendo sus cajas de arena, comederos, bebederos y cama en el mismo lugar, alejados de las áreas de paso principales.

La Union Lake Pet Services afirma que ganarse la confianza de un gato tímido y ansioso es posible con la práctica, comprensión de su comportamiento y formas de tratarlo bien en casa. Estas son algunas recomendaciones brindadas por el portal.

Es necesario mantener una rutina con el gato. Las rutinas diarias, como la alimentación, son importantes para que se sientan seguros y cómodos. La rutina les ayuda a relajarse, ya que saben qué esperar, incluyendo cuándo su dueño estará en el trabajo y cuándo tendrán la atención exclusiva para jugar y acicalarse.

Minimice el ruido y otros factores de estrés: la mayoría de las mascotas son aversas al ruido y reaccionarán con miedo ante la aspiradora, sirenas, fuegos artificiales y otros sonidos fuertes. Por ello, es recomendable mantener el ambiente del hogar lo más tranquilo posible. Se debe usar un spray de feromonas o un difusor para crear una atmósfera tranquila.

Use el tono de voz suave y tranquilizador: cuando esté con su gato, es recomendable mantener un tono de voz suave. Siéntese junto a su mascota, acaricie su cabeza o espalda y dele una golosina para animarlos a estar con usted.

Otros consejos consisten en brindar a los gatos su propio espacio. Algunos gatos pueden sentirse ansiosos al comer o usar la caja de arena cerca de otros animales. Es recomendable mover sus comederos y bebederos a un lugar más tranquilo, alejado de otras mascotas.

Permitir que los gatos se escondan si lo necesitan también es importante. Dejar que se oculten cuando quieran ayuda a evitar aumentar su ansiedad. Si se escapan cuando alguien se acerca, es mejor dar la vuelta y caminar en la otra dirección o rodearlos.

Del mismo modo, jugar con ellos con frecuencia es clave. Descubrir qué tipos de juguetes prefieren y utilizarlos a menudo es beneficioso. Los gatos tímidos pueden preferir juguetes que se centran en un objeto distante, como una varita con plumas o un puntero láser. Otros pueden responder bien a ratones con catnip u otros juguetes similares. Una vez identificados los juguetes que les gustan, es útil dedicar unos momentos cada día a actividades y juegos.

Aprender más sobre el lenguaje corporal felino ayuda a entender mejor las señales que emiten y cuándo es apropiado interactuar con ellos. Obtener información sobre el lenguaje corporal y la vocalización, como cuando un gato tiene miedo o está agresivo, contribuye a evitar empeorar las cosas y a aumentar la confianza del gato.

Nunca se debe obligar a un gato a hacer algo. Sostener a un gato contra su voluntad o forzarlo a jugar incrementará su miedo y ansiedad. En lugar de eso, se debe adoptar un ritmo lento y mucha paciencia. Es mejor dejar que el gato determine cuándo quiere estar acompañado o ser acariciado. A largo plazo, esto fortalecerá el vínculo, aumentará la confianza del gato y lo ayudará a relajarse y ser feliz en su nuevo hogar.

Para ganarse la confianza de un gato, es esencial comprender su comportamiento y necesidades. Los gatos requieren un arenero para hacer sus necesidades, un comedero y un bebedero, un lugar para dormir y descansar, y un rascador para afilar sus uñas, liberar el estrés y mantenerse relajados y en forma.

“Los gatos marcan todo con su aroma; en su mente, nuestra casa y todo lo que hay en ella, incluidos nosotros, son su propiedad”, explica Alejandra Echavarría.

“A nadie le gusta que lo molesten mientras descansa, se arregla o cuando va al baño. A los gatos tampoco, así que entender, respetar y apoyar su rutina es esencial para ganarnos su respeto”, concluye la médica veterinaria de La Perla.