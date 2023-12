¿Cómo hacer feliz a un gato o un perro?

Las necesidades básicas de estos animales incluyen la alimentación, pues la nutrición es esencial para mantener una buena salud. Foto: Unsplash

Los gatos y perros son las mascotas más populares del mundo, gracias a su carisma, cariño y capacidad para hacer sentir especiales a sus dueños. No obstante, a veces resulta necesario tener presente que estos animales también necesitan compromiso por parte de sus propietarios, para lograr llevar una vida feliz y plena.

En entrevista con La Red Zoocial, la médica veterinaria Katherine Fajardo aseguró que resulta esencial suplir las necesidades básicas de los gatos para que estos sean tranquilos y felices. Si las necesidades básicas están satisfechas, se logra una reacción en cadena para lograr un bienestar integral de los animales.

Entre las necesidades básicas de estos animales, se incluye la alimentación, pues la nutrición es esencial para mantener una buena salud. Por otro lado, una mala alimentación puede terminar en problemas físicos y emocionales para las mascotas.

Entonces, una dieta nutritiva, que incluya proteína animal, como salmón o pollo, resulta fundamental para asegurar la felicidad de los felinos. Por ello, varios expertos recomiendan que los alimentos de los felinos contengan la menor cantidad de solla, maíz o trigo, porque estos no son alimentos propios de la necesidad de la especie.

Otro cuidado esencial es que los animales tengan un refugio adecuado para descansar. Por ejemplo, algunos felinos disfrutan de espacios elevados, porque pueden obtener una perspectiva amplia de su entorno. Del mismo modo, es importante proveer lugares cerrados, en donde puedan sentirse resguardados y descansar en cualquier momento. “Dormir hasta 16 horas al día es una necesidad fisiológica para ellos”, explica Katherine Fajardo.

Del mismo modo, los felinos necesitan contar un arenero limpio, debido a sus necesidades constantes de aseo. Además, los propietarios deben enriquecer su ambiente, a través del uso de juguetes, para tener objetos que puedan arañar, cazar, y usar otras habilidades de su cuerpo.

“El enriquecimiento ambiental permite que ellos tengan una forma de expresar su comportamiento, de manera natural, para hacer a un gato mucho más feliz. Esto también fortalecerá un vínculo con su cuidador, de manera mucho más íntima”, menciona la experta.

En último lugar, es necesario dedicar tiempo a interactuar con los felinos, para poder crear vínculos fuertes, mediante el juego y la estimulación de su capacidad física. Estos animales deben saltar, correr, jugar y vivir experiencias enriquecedoras, que contribuirán en su bienestar.

Los canes son animales inteligentes, leales, protectores y bastante cariñosos. Es altamente probable que un perro sea feliz en un hogar amoroso, en donde disfrute de cosas sencillas como los paseos en el parque, pasar tiempo con sus propietarios y tener una alimentación de calidad. No obstante, es común que algunos cuidadores se preocupen por sus perros y se pregunten de vez en cuando si ellos realmente son felices.

Como explica el portal Experto Animal, uno de los elementos fundamentales para que un perro sea feliz es que se mantengan limpios, por lo que la higiene es prioridad para su alegría. También, cepillarlo puede ayudar bastante para que su pelaje se vea limpio y elimine sus nudos, además de prevenir enfermedades.

Esta limpieza debe incluir una buena higiene de oídos, para mantener a raya infecciones. No obstante, es esencial que un profesional realice esta rutina. La salud bucal también puede incluirse en esta práctica, para proteger los dientes de su perro. Cortar sus uñas también es necesario, para mantenerlas en su medida ideal y evitar que se lastime.

Una buena alimentación para el can también es bastante importante para mantener su felicidad y buen estado emocional. Actualmente, existe una amplia gama de alimentos para mascotas en el mercado, lo que puede volver más difícil la elección entre las alternativas posibles. No obstante, es crucial no subestimar la relevancia de la nutrición de los canes, ya que el contar con una dieta inadecuada puede causar problemas físicos y emocionales en estos animales.

Rocío Rivera, veterinaria con especialización en nutrición de la UNAM de México, recomienda tener en cuenta el mínimo porcentaje de proteína que se le puede brindar a una mascota (que oscila entre el 14 y 16%). En este punto, cada dueño debe escoger dietas que tengan porcentajes de proteínas superiores.

Resulta esencial que los propietarios conozcan el origen del alimento que le brindarán a sus animales de compañía. Una forma bastante fácil para buscar sobre el fabricante es a través de Internet. “Lo ideal es buscar si han hecho investigaciones o estudios al respecto, ver que pruebas tienen en cuanto a la calidad del alimento y la cobertura de los nutrientes que él necesita” explica Rivera.

Por último, el juego y el ejercicio deben hacer parte de la rutina de su mascota. Los estímulos en su entorno y el entretenimiento diario harán que los canes quemen toda la energía acumulada, especialmente si pasan bastante tiempo dentro de su hogar.

A la hora de los juegos, es necesario volar su imaginación y adquirir juguetes distintos, teniendo en cuenta el tamaño y el material. Por último, según explica el portal Experto Animal, es necesario tener presente que existen juegos de inteligencia, los cuales son bastante recomendados para mantener estimulada la mente de estos animales, para que puedan quemar la energía suficiente.

