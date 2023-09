¿Cómo quitar el mal olor de boca de mi gato?

Es importante tener una buena higiene porque así se evita la acumulación de sarro que, con el tiempo, se endurece y forma la placa dental. Foto: Freepik

Si su gato tiene mal aliento es importante que lo lleve al veterinario. ¿La razón? La halitosis (mal aliento) podría ser un indicador de que su animal de compañía tiene una grave enfermedad. Por eso, acuda con un experto para que este se encargue de examinar los dientes y la boca de su felino para descartar y prevenir cualquier problema.

De acuerdo con Michel Cardona, médico veterinario y Gerente de Desarrollo Técnico y Aprendizaje de Gabrica, la principal razón del mal aliento en gatos está relacionada con la limpieza dental. “Cuando consumimos un alimento y no nos cepillamos los dientes, se fijan las partículas de comida en la boca, donde hay bacterias normales que se fijan a ese alimento que está ahí y se empiezan a descomponer. Además, tenemos en la saliva minerales que, cuando se tocan con esa placa bacteriana y ese alimento, se forma al cálculo”, explica el veterinario a La Red Zoocial.

🐱 Principales causas de mal aliento en gatos:

Cepillado.

La limpieza dental es importante en los gatos porque evita la acumulación de placas en las encías y así se previenen infecciones, la caída de los dientes y el mal aliento. Michel Cardona asegura que lo ideal es comenzar a la edad más temprana posible para que la mascota se acostumbre al proceso de cepillado y se eviten enfermedades como, por ejemplo, la gingivitis (se produce cuando las placas y bacterias se acumulan en la boca de su animal).

Enfermedad periodontal.

Es importante tener una buena higiene porque así se evita la acumulación de sarro que, con el tiempo, se endurece y forma la placa dental. Esta produce inflamación y dolor en las encías del animal. También, podría ser “por una fractura de uno de los dientes o una fractura de los huesos mandibulares”, dice Cardona. Por eso, es importante revisar los dientes del animal a diario.

Cáncer.

“Otra causa podría ser por una masa o un cáncer”, agrega el experto. Esta enfermedad afecta a cualquier felino. Y, según el veterinario, se manifiesta por medio de tumores que invaden partes del cuerpo, como la nariz, boca y estómago del felino.

Insuficiencia renal.

Está relacionada con el aumento de los niveles de urea en la sangre. Esta enfermedad, aunque se presenta comúnmente en gatos adultos, puede ocurrir también en mininos. “Cuando hay un problema en los riñones se produce la azotemia y nos produce un aliento urémico. Es porque no se eliminan los desechos por la orina, entonces se empieza a oler el aliento mal”, dice el veterinario.

Diabetes.

La diabetes felina, conocida como diabetes mellitus, puede afectar a cualquier gato, especialmente a los que tienen sobrepeso y son mayores. “Cuando hay diabetes mellitus se produce un aliento que se denomina de manzana verde (…), que es un aliento bastante fuerte por la no descomposición correcta del azúcar”, asegura el experto en animales.

Además del mal aliento, otros síntomas de la diabetes felino es la perdida de peso y alteraciones en el pelaje. Acuda de inmediato al veterinario si su mascota presenta alguno de estos síntomas.

Alimentación.

El alimento que le brinda a su mascota también puede estar relacionado con su mal aliento. Puede ocurrir que cuando le da comida casera o seca, el alimento no esté haciendo una ingesta adecuada. También, si su gato no toma agua, no puede producir una adecuada salivación y, por eso, las bacterias permanecen más tiempo en su cavidad bucal.

“En el estómago ocurre que cuando no hay una buena digestión, el alimento se puede fermentar de alguna manera y ese es el aliento que persiguen a veces los propietarios”, explica Cardona.

Otras causas pueden estar relacionadas con la estomatitis felina (que ocurre cuando toda la cavidad bucal de un gato se inflama gravemente) y la coprofagia (cuando un gato se come sus propias heces o las de otros animales).

🐱 Tratamiento del mal aliento en gatos:

Cepillar.

Para este proceso, no use crema dental para humanos. Hay productos especiales para ellos: vienen en crema, aerosol o espuma. Además, use un cepillo especial para gatos y, de esta manera, no lastimará las encías de su animal de compañía. Si no tiene un cepillo de dientes especial para mascotas, también puede utilizar una gasa alrededor del dedo o un hisopo de algodón. Pregúntele a su médico veterinario por la mejor opción.

“Los productos humanos, inclusive los de bebé, no son adecuados para los gatos por su flúor (…) Cuando uno se cepilla los dientes, pues escupe la crema dental, pero los gatos se la tragan y se pueden intoxicar con el flúor, produciendo unos problemas en el estómago gravísimos. Por eso tienen que ser cremas y productos específicos para ellos”.

¿Qué pasa si el animal no tolera el cepillado? No se preocupe, hay cremas limpiadoras que son comestibles y ayudan a mantener los dientes limpios. También, puede aplicar el producto con un guante y masajear los dientes y encías, no es tan eficaz como el cepillo, pero ayuda. Y si ve que su animal no se acostumbra a nada, de nuevo, acuda con su veterinario de confianza, él le indicará el proceso a seguir.

Agua.

Agregue un producto especial al agua de su gato para evitar el mal olor. Pilas, este producto solo lo puede recomendar su médico veterinario. “Utilicemos un producto en el agua que nos ayude a controlar esas bacterias de la boca”, dice Cardona.

Profilaxis dental.

Este es un procedimiento de limpieza bucal con el propósito de eliminar la placa y el sarro dental causante de las enfermedades periodontales y la gingivitis en su gato.

“Son 4 grados de enfermedad periodontal. El 4 es el más complicado, y ya en grados 3 y 4 es absolutamente necesario sedar al paciente (...) para hacer una limpieza por todas las partes de los dientes, que puede ser manual o con un equipo de ultrasonido para limpiar”, explica el experto.

Alimentación.

Piense también en cambiar su alimentación. De acuerdo con el experto, algunos alimentos tienen sustancias que evitan la formación del cálculo dental y ayudan a limpiar la boca del gato.

Juguetes.

El uso de juguetes también es importante, sobre todo, los que tienen como punticas.

🐱 ¿Cómo limpiar los dientes de un gato?

Si bien, en el caso de los gatos, se está acostumbrado a llevarlo a un profesional de la veterinaria para que haga este tipo de limpiezas, desde casa también se puede hacer de una forma segura, práctica y recurrente. Y ¿cuántas veces hay que lavar los dientes? Eso dependerá de lo que le diga su médico veterinario, puede que él le recomiende un cepillado a diario o un par de veces a la semana.

Ponga al animal en un banco o superficie alta. Asegúrese de que ambos estén cómodos.

Dele a probar el producto para que se familiarice.

Abra la boca para que queden expuestas las superficies de las encías y los dientes.

Con su dedo, unte las encías y dientes.

Acerque el cepillo, deje que lo pruebe.

Sujete la cara con suavidad y empiece a cepillar todas las áreas de la boca si el animal se lo permite.

Limpie el exceso de producto y deje que tome agua.

Premie a su gato con juegos o snacks.

