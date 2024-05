¿Cómo viajan los perros y gatos en la bodega de un avión?

Para viajar en bodega, los animales de compañía deben tener, al menos, 4 meses de vida. Foto: Catalina Mesa

¿Mi mascota puede viajar en la bodega de un avión? La respuesta es sí. Y, de hecho, esto es más común de lo que parece. En Colombia, algunas aerolíneas, como Latam, cuentan con este servicio.

Para garantizar la seguridad del animal de compañía, se recomienda que viaje después de los 4 meses de vida, que tenga un buen estado de salud, que no sea nervioso o asustadizo, que no pertenezca a una raza braquicéfala (bulldog, pug, bóxer, pekinés) y que, además, no esté sedado durante el trayecto del vuelo.

A continuación, le contamos los requisitos que debe tener en cuenta si quiere que su perro o gato viaje por bodega en algún vuelo nacional de Latam.

1. Compre el pasaje.

Lo puede realizar de manera fácil por Internet o en el aeropuerto de su ciudad.

2. Revise las indicaciones.

Las puede encontrar en el siguiente enlace. Solo se aceptan perros y gatos, y estos deben estar en buen estado de salud, tener más de 4 meses de vida y no ser braquicéfalos.

3. Solicite el servicio.

Puede hacerlo en las oficinas del aeropuerto o llamando al Contact Center, bien sea al momento de la reserva o hasta 48 horas antes de la salida del vuelo.

Al solicitar el servicio, le explicarán los requisitos que debe tener en cuenta para que su mascota viaje en la bodega, tales como:

Peso: no debe superar los 45 kg (suma total del animal y el guacal).

Guacal: debe medir 300 cms lineales (suma de ancho + alto + largo) con un máximo de 115 cms de altura. La distancia entre la cabeza de la mascota y el techo debe ser mínimo de 5 cms. Además, debe estar en buen estado, asegurado con tornillos, la puerta debe ser metálica, y el animal debe caber parado y poder girarse sin ningún problema.

Adentro del contenedor, debe ir un material de absorción (en caso de que el animal orine), y un recipiente con agua y comida para el trayecto.

Salud: debe contar con el certificado de vacunación de su mascota (así la aerolínea sabrá que está en buenas condiciones de salud y no tiene ningún peligro de viajar).

Etiqueta de identificación de animales vivos: debe estar pegada en alguna parte del guacal, así las personas sabrán que hay un animal vivo.

Etiquetas de posición: para saber de qué lado mover el contenedor.

4. Vaya al aeropuerto.

Debe llegar con tres horas de anticipación al aeropuerto y así asegurarse de que no surja ningún inconveniente. Si usted viaja con la mascota, puede hacer todo el proceso en el mismo terminal, y en caso de enviar sola a la mascota, puede acercarse al puerto de carga de Latam y allí le indicarán todo el proceso a seguir.

En los dos sitios revisarán que cumpla con la lista de requisitos, en caso de no cumplir con alguno, la mascota no podrá viajar.

5. ¿Cuántos animales por viaje?

De acuerdo con Latam, solo se permiten seis animales por vuelo, esto contando tanto cabina como bodega.

6. ¿Cuánto tiempo puede durar el viaje?

Dependerá del trayecto, pero la aerolínea garantiza que el animal estará bien y no le pasará nada sin importar el destino.

Latam le confirmó a este diario que es seguro, siempre y cuando el animal se encuentre en buen estado de salud y el tutor cumpla con las recomendaciones del vuelo.

“Las bodegas son ventiladas, así que la mascota tendrá ventilación siempre. (...) Son las mismas condiciones que tenemos en cabina, solo que acá abajo el animal va en guacal. Además, es lo último que se sube y lo primero que se baja”, indicó la aerolínea.

Según Latam, la probabilidad es “mínima”, pues, aseguran, cada vez se han ido ajustando a los cambios en la industria. “El interés nuestro es que el cliente se sienta seguro de que, si nos entrega a la mascota, esta viajará de manera segura. Si algo no cumple con el check list, no recibimos a la mascota, pues puede que algo le pase o incluso que tenga alguna enfermedad”, aclaran.

Depende del peso del guacal y el animal de compañía. Además, del destino al que viaje.