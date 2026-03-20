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¿Compañía o consumo? La mercantilización del apoyo emocional a través del uso de animales

En Japón, alquilar un perro por horas se ha vuelto una forma de combatir la soledad y en Colombia, basta pagar para obtener un certificado de apoyo emocional, sin embargo, detrás de estas prácticas crece un debate sobre ética, salud mental y negocio.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
20 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
La figura del animal de apoyo emocional surgió en Estados Unidos en la década de 1990 como una alternativa terapéutica para personas con condiciones de salud mental como ansiedad, depresión o estrés postraumático.
La figura del animal de apoyo emocional surgió en Estados Unidos en la década de 1990 como una alternativa terapéutica para personas con condiciones de salud mental como ansiedad, depresión o estrés postraumático.
Foto: Pexels

En los últimos años, la idea de que la compañía puede “adquirirse” ha dejado de ser una metáfora para convertirse en una práctica concreta. Desde servicios que permiten alquilar perros por horas en Japón hasta la facilidad con la que se pueden obtener certificados de apoyo emocional en Colombia, el vínculo entre humanos y animales parece estar atravesando un proceso de transformación.

Entre la necesidad emocional y la instrumentalización

Los animales de apoyo emocional surgieron en la década de 1990 como una herramienta terapéutica orientada a acompañar a personas con trastornos como la ansiedad...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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