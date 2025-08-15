No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

La Red Zoocial
15 de agosto de 2025 - 11:02 p. m.

Con esta empresa puede viajar por el mundo sin dejar atrás a su mascota

“Uniendo corazones alrededor del mundo”, ese es el objetivo de V.I. Pet Travel, una agencia de viajes que promete reunir a las personas con sus animales de compañía en cualquier parte del mundo. Le contamos cómo funciona:

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Vínculos relacionados

Estos perros sobrevivieron a la guerra en Ucrania y ahora buscan ayuda en Colombia
La sacaron del CAI donde vivió toda su vida: ahora Natasha busca una familia
¿Quiere adoptar a un perro o caballo de la Policía Nacional? Así puede hacerlo
Ana Vega

Ana Vega

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar