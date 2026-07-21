Condenan a hombre que dejó ciega a una gata en Cundinamarca, Fiscalía imputó dos casos más

Ley Ángel y maltrato animal en Colombia: logran condena de prisión y dos imputaciones judiciales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La justicia colombiana sigue sentando precedentes en la protección de los animales. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), de la Fiscalía General de la Nación, logró una condena de cárcel y dos imputaciones judiciales tras graves hechos de crueldad ocurridos en Facatativá, Bogotá y Florencia.

El fallo más contundente lo emitió un juez penal de conocimiento de Facatativá (Cundinamarca), al condenar a 12 meses de prisión a Gonzalo Garzón Rodríguez por el delito de maltrato animal.

El ente investigador acreditó que Garzón Rodríguez atacó a una gata mestiza llamada ‘Lucy’ en un acto de intolerancia. El ataque le causó al animal fractura de cráneo, compromiso de órganos vitales y la pérdida definitiva del globo ocular derecho.

Ataque con machete en Bogotá y abandono en Caquetá

En la capital del país, la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal agravado a un ciudadano en la localidad de Usme. Según los elementos probatorios, el procesado atacó con un machete a un perro pitbull de nombre Kiuby, ocasionándole severas heridas en la cabeza.

Por otra parte, en Florencia (Caquetá), la Fiscalía judicializó a otro hombre por dejar encerrados y sin alimento a varios perros dentro de una vivienda. Durante la inspección, las autoridades rescataron a Milagros, una perra husky siberiana en estado crítico de desnutrición, y hallaron sin vida a un french poodle llamado Scott.

Estas decisiones judiciales se dan en el marco del endurecimiento normativo que ha tenido el país en materia de protección animal. En Colombia, la legislación ha dado pasos significativos tras iniciativas como la Ley Ángel, la cual busca endurecer las penas de prisión y las multas para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

Esta norma refuerza los instrumentos sancionatorios de la Ley 1774 de 2016, consolidando el principio de que los animales son seres sintientes y que el maltrato hacia ellos no queda impune en el territorio nacional.

Así puede denunciar

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de no callar ante estos hechos. Si usted presiente o atestigua un caso de crueldad, recuerde que puede reportarlo a través de la Línea 123 o ante la Fiscalía General de la Nación.

Su denuncia es indispensable para activar los protocolos de rescate y judicializar a los responsables.

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