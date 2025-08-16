🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
16 de agosto de 2025 - 07:30 p. m.
Conozca el tipo de sangre de su mascota en el Banco Nacional de Sangre Animal
El Banco Nacional de Sangre Animal se ha convertido en una iniciativa clave para salvar vidas de perros y gatos en el país. Al inscribir a su mascota, no solo podrá conocer su grupo sanguíneo, sino también integrarse a una red de donantes que permite atender emergencias veterinarias.
