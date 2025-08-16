No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
16 de agosto de 2025 - 07:30 p. m.

Conozca el tipo de sangre de su mascota en el Banco Nacional de Sangre Animal

El Banco Nacional de Sangre Animal se ha convertido en una iniciativa clave para salvar vidas de perros y gatos en el país. Al inscribir a su mascota, no solo podrá conocer su grupo sanguíneo, sino también integrarse a una red de donantes que permite atender emergencias veterinarias.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

