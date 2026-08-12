Conozca La Red Zoocial Club, la comunidad para los amantes de las mascotas de El Espectador

La Red Zoocial Club es la nueva comunidad de amantes de las mascotas de El Espectador, creada para compartir contenidos, experiencias y beneficios. Foto: Cortesía

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Perros y gatos de diferentes lugares del país fueron postulados para integrar la primera selección de La Red Zoocial Club, la nueva comunidad de amantes de los animales de El Espectador. Los 11 elegidos protagonizan una portada especial que circula este miércoles 12 de agosto en la edición impresa.

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares colombianos. Son compañía, familia y protagonistas de historias que conectan a millones de personas. A partir de ese vínculo nace La Red Zoocial Club, la nueva comunidad de amantes de las mascotas de El Espectador, que busca reunir a quienes comparten el interés por el bienestar y el cuidado de los animales.

La iniciativa nace como un espacio para conectar a personas y familias alrededor de su amor por los animales de compañía, con contenidos de valor, espacios de participación, experiencias y beneficios para sus integrantes. Más que un club, la apuesta es construir una comunidad activa en la que las mascotas y sus familias sean protagonistas. Y para dar el primer paso, el Club decidió con una selección mundialista.

Ellos son los primeros embajadores del Club

En el marco de la pasada Copa Mundial de Fútbol de 2026, La Red Zoocial Club abrió una convocatoria para que los amantes de las mascotas postularan a sus compañeros de cuatro patas para ocupar uno de los 11 cupos de la primera Selección Mundialista de La Red Zoocial Club.

La respuesta llegó desde diferentes lugares del país, con decenas de fotografías que mostraron la diversidad de historias, personalidades y familias que hay detrás de cada mascota.

Después del proceso de selección, 11 fueron elegidas para integrar este equipo especial y convertirse en las primeras embajadoras y embajadores de la comunidad. Sus fotografías protagonizan una portada falsa de El Espectador que circula este miércoles 12 de agosto en la edición impresa.

Más allá de representar al Club en esta primera actividad, estas mascotas simbolizan el espíritu de una red en la que los animales y las personas que los cuidan puedan compartir experiencias, participar en iniciativas y celebrar el vínculo que los une.

Una comunidad que apenas comienza

La Selección Mundialista es solo el punto de partida. La Red Zoocial Club irá sumando progresivamente nuevas actividades, contenidos, convocatorias, experiencias y beneficios para quienes hagan parte de esta comunidad.

Entre las iniciativas que encontrarán sus integrantes está la membresía oficial del Club, que los identificará como parte de esta comunidad; así como el acceso preferencial a eventos y actividades presenciales y virtuales organizadas por El Espectado.

Como parte de esta apuesta, La Red Zoocial estará presente en Expopet Colombia 2026, uno de los espacios de encuentro más importantes para los amantes de los animales en el país. Además, los suscriptores de El Espectador cuentan con un beneficio especial para asistir a Expopet Colombia 2026: 2x1 en entradas en taquilla, presentando la cédula del suscriptor titular en Corferias.

También se desarrollarán alianzas con marcas y organizaciones relacionadas con el bienestar animal, con el objetivo de ofrecer beneficios y descuentos especiales en categorías como alimentación, salud veterinaria, accesorios, educación, seguros para mascotas, hoteles pet friendly, recreación y bienestar.

A esto se sumará un newsletter exclusivo para los miembros, con contenidos seleccionados sobre bienestar animal, salud, comportamiento, nutrición, historias inspiradoras, recomendaciones de expertos, novedades del mundo pet y las actividades del Club.

La comunidad también tendrá un papel activo en futuras convocatorias. Sus integrantes podrán participar de concursos, campañas editoriales, votaciones, sesiones fotográficas, especiales periodísticos, eventos y actividades pensadas para compartir con sus familias y mascotas.

La Red Zoocial Club apenas comienza. Nuevas convocatorias, experiencias, contenidos y beneficios se irán sumando a una comunidad que busca crecer junto a sus integrantes y celebrar, cada día, el vínculo especial entre las personas y sus mascotas.

Para hacer parte de esta comunidad, los amantes de los animales pueden registrarse en La Red Zoocial Club y mantenerse atentos a las próximas actividades y convocatorias.

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