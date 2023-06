Consternación por nuevos casos de maltrato animal en Quindío, Santander y Caquetá

Defensores de animales de Santander denunciaron dos casos de maltrato en los municipios de Villanueva y San Andrés. Foto: Pixabay

No para el maltrato animal en el país. Durante los últimos días, cuatro nuevos casos han provocado indignación y consternación en los departamentos de Quindío, Caquetá y Santander.

Leer: ¿Por qué el perro Wilson no aparece? Fuerzas Militares explican las razones

El primer caso ocurrió en el conjunto residencial parques de Bolívar etapa 1, ubicado en la ciudad de Armenia, Quindío, donde un hombre golpeó a una perrita de nombre Mona. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

La administración del conjunto residencial informó a través de un comunicado que la perrita intentó agredir a la mascota del hombre involucrado y que por eso el acusado reaccionó de esa manera. “La reacción del señor fue de defensa, aunque no actuó de la mejor forma, tema conocido por todos teniendo en cuenta la filtración del video donde se evidencia lo sucedido. Queremos aclarar que se tomaron correctivos, se tuvo acercamiento con la persona implicada, quien pidió las excusas del caso y se comprometió a que no volvía a suceder”, dijo la administración.

El conjunto residencial también informó que el hombre implicado asumió los gastos del médico veterinario, quien, “efectivamente la revisó y mandó medicamento que ya se empezó a suministrar, también advirtió que dependiendo de su evolución, se tomaran unos exámenes para descartar daño interno”.

Leer: Cosas que asustan a los gatos y que quizá usted no sabía

Por su parte, Mafalda Ríos, animalista de la ciudad, rechazó el hecho y solicitó acciones concretas de las autoridades para que actos similares no se vuelvan a presentar. “Pudimos comprobar que Mona no es agresiva ni con los residentes del condominio ni con otros animales. Pediremos que la perrita no sea sacada del lugar, pues ese es su entorno y su casa”, expresó Ríos a través de sus redes sociales.

En otros hechos, defensores de animales de Santander denunciaron dos casos de maltrato en los municipios de Villanueva y San Andrés.

El primer caso se registró en la vereda Macaragua Ricón, en Villanueva. De acuerdo con los denunciantes, una perrita llamada Macarena fue agredida con un objeto contundente, lo que, al parecer, provocó que una parte de su cola se desprendiera de su cuerpo.

“Tristemente, nos encontramos día a día con casos terribles de maltrato animal, eso es un acto de cobardía, es un acto diabólico, porque son animales indefensos, son animalitos que sienten más que uno o hasta más, porque son animales que sufren, sufren por comer, sufren por vivir, sufren a veces por nacer donde no deben nacer, pero esa es la naturaleza y debemos respetarla. ¿Qué queremos nosotros los animalistas? Que las leyes se cumplan”, dijo Luz Marina Carrillo, defensora de animales, en entrevista con Blu Radio.

Leer: Perro Wilson: su guía canino no saldrá de la selva del Guaviare hasta encontrarlo

De igual forma, en el municipio de San Andrés, en Santander, defensores de animales rechazaron la mutilación que sufrió un perrito llamado Precioso. De acuerdo con la denuncia, el canino fue castrado de manera cruel por un desconocido mientras estaba en un andén.

“Las leyes son muy lentas a la hora de castigar a un miserable o a una miserable que maltrata a los animales, deberían ser más afectivos a la hora de castigar porque así como maltratan a un animal pueden maltratar a un niño o a un abuelo a un indefenso”, agregó Carrillo al medio anteriormente mencionado.

Leer: ¿Cuál es la raza de gato más amable y cariñosa?

El último hecho se registró en una finca cercana al casco urbano del municipio de Morelia, en Caquetá, donde, presuntamente, cinco perros y un gato fueron envenenados. La denuncia la hizo la profesora Sandra Milena Salazar a través de sus redes sociales, quien además hizo un llamado a las autoridades para que den con los responsables de este acto.

“Hago esta denuncia pública, quiero encontrar a los culpables, que acabaron con la vida de mis perritos rescatados. Vilmente asesinados por envenenamiento. Con gran vocación, los rescaté y les brindé un bello hogar para que volvieran a empezar desde el amor, para que entendieran que el amor si existe, para que entendieran que su pasado había quedado atrás y que conmigo estarían seguros, amados y respetados. Fueron engañados muy seguramente con un trozo de pan envenenado, ellos, duele porque se fueron de la peor forma, les arrebataron sus vidas, y en memoria de mis hijos perrunos pido se haga justicia y se encuentre el responsable o responsables de este acto inhumano, cruel y despiadado”, expresó Salazar.

Leer: ¿Dónde está el perro Wilson? Niños aseguran que los acompañó y orientó en la selva

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com