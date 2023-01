Corralejas en Sincelejo podrían cancelarse por incumplir con requisitos mínimos

Colectivos que propenden por defender los derechos de los animales consideran que las corralejas en Sincelejo no cumplen con varios requisitos esenciales para poder realizarse. Foto: Alcaldía Necoclí Antioquia

En 2010, la Corte Constitucional afirmó que para la realización de las corralejas se deben cumplir cuatro preceptos: 1) eliminar o aliviar las conductas crueles contra animales, 2) que solo se realicen en las fechas en que han sido tradición para el pueblo, 3) que no haya inversión de dineros públicos para la construcción de la infraestructura y 4) que solo se realicen en municipios donde haya una tradición continua de esta práctica cultural.

Un colectivo de defensores de los derechos de los animales radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Sincelejo, para confirmar si cumplían con los requisitos expuestos por la Corte Constitucional.

En el documento, la Alcaldía reconoció que no se realizaron corralejas durante nueve años y, por tanto, no deberían realizarse en el 2023, según afirma el colectivo. El texto fue firmado por Mario Nicolás Yeneris, secretario de Gobierno, donde se confirmó que “durante los años 2013 y subsiguientes la realización de corralejas no se realizaron (sic) por cuanto los empresarios no cumplieron con los requisitos, efectuándose las del año 2022, cuando los empresarios nuevamente solicitaron la autorización para la realización del espectáculo y dieron cumplimiento a los requisitos exigidos por la administración municipal de Sincelejo”.

El colectivo afirma que, según lo declarado en la respuesta de la Alcaldía, no se está cumpliendo con el cuarto requisito, en donde se exige que las corralejas hayan sido realizadas de forma continua e ininterrumpida en años pasados, para poder desarrollarse nuevamente en 2023.

A lo anterior, se suma una tutela realizada por la senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla, quien intenta impedir la realización de las corralejas por el mismo motivo: al no llevarse a cabo durante más de una década, estas dejaron de ser una tradición ininterrumpida.

Padilla también argumenta que no se están cumpliendo con las medidas de gestión de riesgo, pues las plazas en las que se realizan las corralejas no ofrecen garantías de seguridad. El Juzgado Primero Penal de Sincelejo admitió y está dando curso a la tutela interpuesta por la senadora.

“Un alcalde debería hacer prevalecer los intereses de superior en jerarquía, de protección de la vida y las sentencias judiciales”, afirmó Andrea Padilla.

Mientras se desarrolla este debate, en poblaciones de Sucre se han desarrollado varias corralejas. En San Pedro, estas corridas comenzaron el viernes y dejaron dos heridos por los toros. Uno de ellos, Leandro Prieto, quien fue alcanzado por la cornada a la altura de la garganta. Otro, Héctor Hernández, recibió tres cornadas, una de las cuales le comprometió un pulmón.

