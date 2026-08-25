¿Cuánta agua debe tomar un perro al día?

Un perro que pasa buena parte del día realizando actividad física o que se encuentra en un ambiente caluroso puede necesitar más agua que otro de características similares que lleva una vida más tranquila. Foto: EFE - Antonio Lacerda

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Llenar el bebedero, cambiar el agua y mirar que el perro tenga suficiente líquido en el día hacen parte de la rutina de cualquier cuidador. Sin embargo, alguna vez nos hemos preguntado: ¿cómo saber si realmente está tomando la cantidad de agua que necesita?

Aunque no existe una cifra que pueda aplicarse de la misma manera a todos los perros, el peso, la edad, el tamaño y las condiciones del clima son algunos de los factores que pueden influir en sus necesidades de hidratación.

De acuerdo con el portal especializado Husse Spain, el agua participa prácticamente en todos los procesos vitales del organismo. Ayuda a transportar nutrientes, eliminar desechos, mantener la función renal, lubricar articulaciones y tejidos y regular la temperatura corporal.

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Cantidad de agua que debe beber un perro al día

Según los expertos de Pet Care Solutions, como referencia general, los perros deberían beber entre 40 y 80 mililitros de agua por cada kilogramo de peso corporal al día. No obstante, esta cifra es solo una orientación, pues las necesidades pueden cambiar dependiendo de factores como el tamaño, el peso, la edad y el clima.

Por ejemplo, un perro que pasa buena parte del día realizando actividad física o que se encuentra en un ambiente caluroso puede necesitar más agua que otro de características similares que lleva una vida más tranquila.

Por su parte, los expertos de Tienda Animal señalan que la cantidad total depende principalmente del peso del animal.

Estas son algunas referencias aproximadas:

Un perro de 5 kg suele beber alrededor de 250-300 ml al día.

Un perro de 10 kg puede necesitar unos 500-600 ml.

Un perro de 20 kg beberá aproximadamente 1 litro o algo más.

Un perro de 30 kg puede llegar a beber 1,5 litros diarios.

La falta de hidratación también puede manifestarse de diferentes maneras. Según Tienda Animal, algunas señales que pueden alertar sobre este problema son las encías secas o pegajosas, la falta de energía o apatía, una orina más oscura de lo habitual y, en casos más severos, la pérdida de elasticidad de la piel.

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Consejos para que su perro beba más agua

Mantenga siempre agua limpia y fresca: cambie el agua varias veces al día y lave el bebedero con frecuencia.

Coloque varios bebederos en casa: distribuir recipientes con agua en diferentes lugares facilita que el perro pueda hidratarse cuando lo necesite.

Pruebe una fuente de agua para perros: algunos animales pueden sentirse más atraídos por el agua en movimiento, por lo que una fuente podría ser una alternativa para estimular su consumo.

Añada un poco de agua a la comida: incorporar agua al alimento seco puede aumentar la cantidad de líquido que consume durante el día, sin modificar demasiado su alimentación.

Ofrezca comida húmeda ocasionalmente: este tipo de alimento contiene una mayor cantidad de agua y puede contribuir a complementar la ingesta de líquidos.

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