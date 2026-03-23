¿Cuántas palabras entiende un perro? Esto dicen dos estudios

Factores como la raza, la genética y, sobre todo, el tiempo que las personas dediquen al entrenamiento influyen directamente en ese aprendizaje. Foto: Pitbull de corazón

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Cada vez es más común que los animales de compañía ocupen un lugar importante en los hogares. Ya no son solo mascotas, sino parte de la familia. En ese vínculo cercano, muchos dueños se hacen la misma pregunta en algún momento ¿realmente el perro entiende lo que se le dice?

La respuesta, según la ciencia, es más interesante de lo que parece.

Los perros no solo reaccionan a tonos de voz o gestos, sino que también son capaces de reconocer palabras específicas. Esa habilidad, que a simple vista puede parecer básica, en realidad revela un nivel de comprensión más avanzado de lo que se creía hace algunos años.

No es solo intuición, también es lenguaje

Varias investigaciones han intentado medir hasta dónde llega esa capacidad. Un estudio realizado por la Universidad de British Columbia, encontró que un perro promedio puede reconocer alrededor de 160 palabras. En algunos casos, esa cifra puede subir hasta las 200.

Factores como la raza, la genética y, sobre todo, el tiempo que las personas dediquen al entrenamiento influyen directamente en ese aprendizaje.

De hecho, con práctica constante, algunos perros logran un nivel de comprensión comparable al de un niño pequeño, entre los dos y tres años. No es que entiendan el lenguaje como los humanos, pero sí logran asociar palabras con acciones, objetos o situaciones.

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Cuando escuchar también es aprender

Ahora bien, hay casos que van un paso más allá. Un estudio internacional publicado en la revista Science mostró que algunos perros con habilidades cognitivas pueden aprender palabras nuevas simplemente escuchando conversaciones humanas. Una capacidad que, hasta hace poco, se consideraba exclusiva de los niños pequeños.

La investigación, liderada por la científica Shany Dror junto a equipos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y la Universidad Eötvös Loránd de Hungría, se centró en un grupo muy particular de perros, conocidos como “aprendices dotados de palabras”.

¿La particularidad? No necesitan entrenamiento directo. Les basta con oír.

Durante siete años de estudio, los investigadores identificaron cerca de 45 perros con esta capacidad. En pruebas recientes, 10 de ellos lograron aprender nuevas palabras en apenas ocho minutos de exposición. Y lo más llamativo, es que algunos lo hicieron en lo que se conoce como “escucha pasiva”, es decir, sin que nadie les hablara directamente.

Siete de esos perros lograron identificar correctamente objetos solo por haber escuchado su nombre en una conversación entre personas. En otras palabras, no solo aprenden jugando o entrenando, también observan, interpretan y sacan conclusiones de su entorno.

Además, muchos de los perros evaluados recordaron los nombres aprendidos incluso dos semanas después.

Un talento poco común, pero revelador

Aunque estos casos resultan sorprendentes, los expertos hacen una aclaración importante. No todos los perros tienen esta capacidad. La mayoría de los llamados “aprendices dotados” pertenecen a razas reconocidas por su inteligencia, como el border collie. Sin embargo, también se identificaron casos en otras razas y en perros mestizos, incluidos shih tzu, yorkshire terrier y pequinés.

Algunos dueños incluso relatan situaciones curiosas. Basta con mencionar una palabra en una conversación cotidiana, como “pizza”, para que el perro llegue con el objeto asociado. Aun así, los investigadores insisten en que se trata de habilidades excepcionales. En pruebas realizadas con perros comunes, la mayoría no logra aprender palabras nuevas solo escuchando conversaciones.

Videos de perros que entienden lo que dicen sus dueños

Nico ya sabe que no puede comer pan de chocolate porque es tóxico para él.

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A su dueño le va a tocar aprender español para que su perro le entienda.