Las preguntas que debe hacerse si quiere tener un minipig como mascota

Al igual que el cerdo común, estos animales son omnívoros, pero es muy importante que tengan un equilibrio entre vitaminas, minerales, proteínas, fibra y carbohidratos. Foto: Pexels

Greeicy Rendón, Karol G y Jhonny Rivera han mostrado a través de sus redes sociales a sus minipigs o mini cerdos. Estos animales, que han ganado mucha popularidad alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos y México, han generado que varias personas en el país quieran tener uno de ellos en casa.

Sin embargo, si usted quiere tener a alguno de estos pequeños como animales de compañía, debe tener en cuenta que estos animales vienen de una selección genética que, de acuerdo con Laura Goyeneche y Gabriel Rodríguez, médicos veterinarios de la Universidad Nacional de Colombia y propietarios de la clínica veterinaria Animal Health, Tetrapoda Pets, tardó alrededor de 25 años hasta conseguir lo que hoy conocemos como minicerdo en todas sus razas.

Adicionalmente, es indispensable que las personas conozcan los cuidados de estos animales para que tenerlos no se convierta en una moda y se pueda fomentar un goce y disfrute responsable junto con ellos.

Por esta razón, en La Red Zoocial, le contamos qué debe tener en cuenta si quiere tener a uno de estos pequeños porcinos en su hogar.

Los minipigs tienen un peso que va de los 10 a 20 kilogramos, miden entre 30 y 35 centímetros y su esperanza de vida oscila entre los 10 y 15 años, aunque bien cuidados pueden alcanzar los 20 años de vida.

Tenga en cuenta que su peso tamaño dependerá de la raza. Su nivel máximo de crecimiento llega cuando cumplen los 5 años de edad e incluso, las razas más grandes pueden llegar a pesar hasta 91 kilogramos, un dato que muchas personas desconocen y por eso se generan abandonos.

De acuerdo con Carlos Gutiérrez Olvera, doctor en nutrición animal de la UNAM, esta es una de las razones más comunes por las que las personas suelen abandonar a los cerdos domésticos, “muchas veces les venden la idea de que es un animal pequeño pero, por ejemplo, las hembras tienen crías y siguen creciendo y ahí es donde vienen los problemas porque cuando la gente se da cuenta ya es un animal mucho más grande de lo que imaginaban”, explicó a La Red Zoocial.

Al igual que los perros y gatos, estos pequeños cerdos también han sido clasificados de acuerdo con las características propias de cada animal. Estas son las razas más populares:

Juliana

Varios estudios indican que puede tratarse de un cruce entre el cerdo doméstico y el potamoquero rojo. Tiene un cuerpo esbelto y atlético, sin el abdomen abultado. Tampoco tiene papada ni pliegues en la piel. Su pelaje puede ser de diferentes colores: blanco, negro, rojizo, plateado, moho o crema con manchas. Tiene un peso y una altura máximos de 32 kg y 43 cm.

Göttingen

Se trata de un cruce, realizado en Alemania, con cerdos minnesota, vietnamita y landrace alemán en los años 60. Fueron usados para la investigación y son bien conocidos por su pequeño tamaño, con un peso de entre 35 y 45 kg. Su buen estado de salud hace que esta raza de cerdo siga utilizándose en la actualidad en la investigación biomédica.

Vietnamita o barrigón

Posiblemente, esta sea la raza de minicerdo más conocida. Muchas personas lo adquieren como mascota pensando que no crecerá, pero, esta raza, puede llegar a pesar hasta 136 kg (los ejemplares más pequeños pueden pesar desde 32 kg). Sin embargo, por sus patas cortas, su altura se encuentra entre los 40 y los 70 cm. Su cuerpo es robusto, con mucha barriga, papada y pliegues en la piel de la cara.

Yucatán

Proveniente de la península de Yucatán, en México, se caracteriza por la ausencia de pelo en su cuerpo y por su color grisáceo pizarra. Su peso se encuentra entre los 70 kg las hembras y los 83 kg los machos, con una altura media de 57 cm. Tienen la cabeza alargada y estrecha, con un cuerpo más esbelto y unas patas más largas que el resto de razas.

KuneKune.

Son relativamente pequeños y se caracterizan por unas patas cortas, una barriga prominente y su nariz es respingona y corta. Una característica marcada de los kunekune son los “flecos”, pelos que cuelgan de su mandíbula inferior, aunque no todos los individuos los tienen. Pueden pesar de 60 a 200kg.

Aunque por su tamaño (en la mayoría de razas) los minipigs podrían vivir en apartamentos o zonas urbanas, lo cierto es que no son muy compatibles con estos entornos. “Los cerdos son animales curiosos, les encanta oler y manipular objetos, pero nosotros debemos brindarles un lugar amplio, donde puedan tener agua fría disponible, que no sea solo para beber, sino para perder calor, otro de los problemas que tienen estos animales porque se suele creer que son sucios, pero es porque nosotros no les brindamos las herramientas adecuadas para que pierdan calor” explica el Dr. Carlos.

Por esta razón, deben contar con un espacio amplio, ojalá con pasto, para que no hagan desastres en sus casas, ya sea derribando armarios, destrozando sofás o moviendo mesas con su cuerpo. Sin embargo, no olvide que si están al aire libre, debe proporcionales un refugio, ya que los cerdos son susceptibles a las temperaturas extremas y pueden quemarse con el sol.

Además, debe usar cercas adecuadas para encerrar su área porque son animales muy fuertes y pueden arrancarlo de raíz, empujarlo e incluso cavar debajo si no está bien asegurado.

Sí, pero todo dependerá de una buena socialización. En general, los cerdos y los gatos tienden a vivir juntos en paz, pero los perros y los cerdos pueden ser una combinación impredecible, principalmente porque los perros son una especie depredadora y los cerdos son naturalmente una especie de presa, aunque también podrían mostrar cierto tipo de reacción hacia los caninos.

“El hogar se debe adecuar para la llegada de los minicerdos, y aunque ellos son animales sociables, que pueden llegar a llevarse muy bien con perros y gatos, es mejor estar pendiente y muy alerta de estas interacciones, ya que, en especial los perros, pueden atacarlos de manera inesperada”, explican los veterinarios de la Universidad Nacional en su artículo informativo.

Olvera explica que, al igual que el cerdo común, estos animales son omnívoros, pero es muy importante que tengan un equilibrio entre vitaminas, minerales, proteínas, fibra y carbohidratos. “Pueden consumir vegetales, pero también productos de origen animal. Realmente la nutrición de estos cerdos miniatura se parece mucho a la de los perros, pero hay que tener cuidado cuando están castrados porque les puede generar obesidad”.

Para evitar este problema, el experto sugiere que solo se debe suministrar el 5% de grasa a estos animales, evitar los carbohidratos y sacarlos a hacer ejercicio para, de esta forma, también evitar problemas articulares que son muy comunes en los porcinos. “También debemos tener cuidado en dar premios, no nos podemos exceder porque les genera problemas” explica Olvera, quien además insiste en que la mejor proteína para estos animales es el pollo cocido y el huevo porque es una buena fuente de vitamina A y complejo B.

Los cerdos, además, siempre deben tener acceso al agua y deben ser alimentados al menos dos o tres veces al día. Los cerdos barrigones consumen unos cuantos kilos de comida al día, pero si su cerdo taza de té resulta ser un cerdo de granja, puede esperar que consuma entre cuatro y siete libras de comida al día.

Los cerdos pueden vivir alrededor de 15 años. Durante ese tiempo, deberá planificar las visitas al veterinario como lo haría con otras mascotas. Los cerdos requieren vacunas y son susceptibles a una serie de enfermedades que también contraen los humanos, como la gripe. Es muy poco probable que una clínica de mascotas acepte cerdos, por lo tanto, puede consultar a través de Internet sobre veterinarias especializadas en mascotas exóticas para que tenga una atención integral.

Los verracos maduros e intactos (es decir, los cerdos machos) crecen mucho y pueden ser agresivos. En consecuencia, los cerdos machos deben ser castrados lo antes posible mientras son jóvenes. El procedimiento solo debe ser realizado por un veterinario experimentado que use medicamentos para el dolor.

Además, esto evitará camadas no deseadas o enfermedades derivadas de la reproducción.

Los precios de los minipigs varían entre los $300.000 y los $4.000.000. De esta manera, aún hay una gran variabilidad en este tipo de mascotas y es muy importante que acuda a lugares adecuados donde la cría sea responsable.

Por su parte, los profesores de la Universidad Nacional, indican que el valor de este animal es menor y que puede oscilar entre $600.000 y $1.500.000 según la raza, lo cual aumenta su valor, “los cerdos Juliana son los más costosos” concluyen.

No olvide que también debe contemplar los gastos en vacunación, otras dificultades médicas que pueda tener su animal de compañía. Recuerde que se trata de un ser vivo que requiere de varios cuidados a lo largo de su vida y que usted, como tenedor responsable, debe contribuir a reducir las tasas de abandono.

