De comederos elevados a arenas ecológicas: emprendimientos que brillan en Expopet

Animales en Expopet 2025. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En la décima edición de Expopet, la creatividad de los emprendedores se toma los pasillos con propuestas pensadas para mejorar la vida de los animales y también la de sus dueños. Desde camas que ofrecen todas las comodidades, pasando por rascadores de cartón que reinventan el juego felino, hasta prácticos borradores para quitar los pelos de las mascotas o comederos elevados que garantizan su salud, la feria reúne opciones innovadoras y funcionales que demuestran cómo el amor por los animales también se traduce en emprendimiento.

Gatitud: a los gatos les encantan las cajas, y este emprendimiento de Medellín decidió llevar esa idea a otro nivel. Gatitud trabaja con cartón de alta densidad para fabricar rascadores resistentes y duraderos, pensados para que los felinos se diviertan en casa mientras cuidan sus garras.

Arigato: pensado para quienes disfrutan consentir a sus gatos como reyes, Arigato ofrece torres y camas que combinan comodidad con un diseño elegante. Sus productos son elaborados en madera de pino y se pueden personalizar en cada detalle, desde el color de los cojines hasta el acabado de la estructura.

Legno: la salud y el bienestar también están en los detalles. Legno se especializa en comederos elevados fabricados en madera de pino con recipientes de cerámica, diseñados para mejorar la postura de los animales al momento de alimentarse. Este tipo de estructura ayuda a prevenir el reflujo, cuida la columna y contribuye a una mejor digestión.

Perruanas: para los días fríos, este emprendimiento pensó en las mascotas más vulnerables: perros mayores, enfermos o de razas sensibles a las bajas temperaturas. Perruanas confecciona prendas en una mezcla de 50 % lana de oveja y 50 % algodón, lo que garantiza abrigo sin causar picazón ni incomodidad.

Paw Prime: la seguridad de las mascotas también depende de estar preparados para una emergencia. Paw Prime ofrece botiquines diseñados especialmente para animales, equipados con elementos básicos de primeros auxilios.

Tofu Premium: este emprendimiento ofrece una alternativa ecológica y saludable a la arena tradicional para gatos. Sus productos están elaborados a base de soya, harina de arveja y goma guar, lo que garantiza un material biodegradable y seguro para los felinos.

Squishy: para quienes viven luchando contra los pelos que dejan sus mascotas en sofás, ropa o camas, Squishy creó un borrador práctico y sostenible. Se trata de un cepillo triangular que permite acceder fácilmente a rincones y superficies difíciles, mientras atrapa eficazmente el pelo gracias a su textura especial.

