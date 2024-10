De exhibición a conservación: así se transformó el antiguo Zoológico de Medellín

En 2026, el Parque de la Conservación espera convertirse en un referente en educación y gestión para la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica. Foto: Parque de la Conservación

El 2020 es recordado por muchos como el año de los cambios. Y así como varias personas, en medio de una pandemia, empezaron a modificar sus hábitos, el antes conocido Zoológico Santa Fe de Medellín se transformó por completo para resurgir como el Parque de la Conservación.

“No lo sabíamos, pero queríamos que el Zoológico permitiera apoyar a las autoridades ambientales en la conservación de la fauna silvestre”, dijo Jorge Aubad Echeverri, director del Parque de la Conservación. Que esto ocurriera en una época en que las personas no salían de sus casas fue un reto mayor, pero también una oportunidad para hacer la transición más rápida y decidir que no se volverían a comprar animales para exhibir en la institución.

“Tampoco importamos ejemplares. Ahora, solo tenemos aquellos que alguna autoridad ambiental nos pide cuidar, porque no pueden ser liberados nunca más, ya que fueron domesticados y no son capaces de sobrevivir en el entorno. Pero, también cuidamos a aquellos que requieren un proceso de rehabilitación mucho más complejo y lento”, agregó el directivo.

Así, todos los esfuerzos de la institución se han puesto en fomentar el cuidado de la fauna nativa colombiana. Lo que permitió al Parque reconocerse como una entidad museal en categoría bioespacio y, en 2023, como un centro de ciencia, con el objetivo de resaltar la misión educativa del lugar.

Al respecto, en El Espectador, hablamos con el director del Parque de la Conservación, el biólogo Jorge Aubad Echeverri, quien además tiene un doctorado en Cambio Global y Desarrollo Sostenible, para conocer cómo fue este proceso y cómo opera actualmente la institución.

Un paso esencial para la conservación de la fauna silvestre fue colaborar con las entidades ambientales de Antioquia. ¿Cómo ha sido este proceso?

Se le debía brindar apoyo a la autoridad ambiental que nos rige, que es Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y de las otras que son Corantioquia, Cornare, Corpourabá, junto con las que haya en el territorio nacional.

En su momento manifestamos a estas instituciones que teníamos en mente hacer un cambio de paradigma y fue muy bien acogida la idea. Por eso, recibimos listas de animales incautados, miramos cuáles podíamos tener según las capacidades de nuestras instalaciones. Ya que, a diferencia de los zoológicos tradicionales, que pueden comprar cualquier tipo de animales, solo tenemos especímenes que las autoridades ambientales nos piden que acojamos.

No obtenemos apoyo económico, en materia intelectual o recursos para la conservación de las especies. La manutención de estos animales ha llegado a ser compleja, porque son cuidados por un equipo técnico altamente capacitado, conformado por biólogos, veterinarios, nutricionistas, etólogos.

Para muchos, la palabra “zoológico” tiene una connotación negativa, mientras que para otros puede ser sinónimo de diversión. ¿El cambio de nombre tuvo algún impacto en los visitantes?

El impacto ha sido positivo. Sin embargo, no deja de ser un reto transmitir lo que hacemos. No toda la comunidad sabe que ya no existe el Zoológico y el desafío está en las comunicaciones, porque la institución anterior existió por 60 años y la comunidad lo tenía muy referenciado.

Uno pensaría que lo que la gente desea ver son animales que no habitan en los ecosistemas cercanos, como leones, jirafas y elefantes. ¿Cómo ha sido captar la atención de las personas para que se interesen por la fauna nativa colombiana?

Esto era algo a lo que teníamos temor, pero las personas se han apropiado y se enamoraron de la fauna nativa colombiana, por lo que aprenden mucho más de nuestras regiones y lo que habita en ellas. En este momento, nuestros visitantes saben que hay pumas en el Valle de Aburrá, que en Colombia tenemos jaguares, que hay perezosos.

Pero, más allá de eso, conocer otros especímenes como a una danta, una marimonda, un mono araña, al cusumbo, va generando consciencia. Lo más gratificante es que los niños, cuando vienen a excursiones con el colegio, vuelven a casa a contarle a los papás qué es lo que pasa en el ecosistema de cada ejemplar, que lo está afectando el tráfico de fauna y cómo llegó hasta el Parque.

Al escuchar sobre estos animales, ¿hay alguno en específico que sea llamativo para el público del Parque de la Conservación?

Los grandes felinos siempre son atractivos, pero antes la gente buscaba el tigre o el león como el referente, por ser el más poderoso y el que tiene la mordida más potente en el mundo. Aun así, también hay especies, como los pumas, osos, primates, que siguen siendo curiosos y que representan muchísimo en su ecosistema.

Si bien ya han avanzado, ¿cuándo se espera que finalice la transición del Zoológico para convertirse completamente en el Parque de la Conservación?

Nunca, porque generar bienestar a los animales es un proceso y ¿qué tanto bienestar se le puede dar a un animal que ha sido traumatizado por estar en cautiverio? No importa lo que hagamos, nada será suficiente, pero trataremos de hacer todo lo que podamos.

Además, los animales requieren acompañamiento, manejo del estrés, que estén bien y eso crea retos diarios que pueden ser físicos, conductuales, intelectuales. Esto sumado a que el factor económico es una preocupación latente, porque ¿cuánto es suficiente? Necesitamos invertir en infraestructura, más hábitats, mejores condiciones, nos falta invertir en más profesionales.

Lo más importante es que las personas han entendido que hay un camino que vale la pena recorrer, porque cambiamos el pensamiento de admirar animales exóticos y de desconocer la fauna nativa a proteger a los animales que son nuestros.

