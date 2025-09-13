No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
De niña soñó con salvar animales, hoy su fundación ha cambiado miles de vidas

A los ocho años, un primer rescate marcó el camino de Laura Rodríguez. Hoy, con su Fundación Adopta No Compres, ha transformado la vida de más de ocho mil perros y gatos abandonados en los sectores más vulnerables de Colombia.

Ana Vega
Ana Vega
13 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Adopta No Compres es una de las fundaciones más grandes a nivel nacional que rescata, recupera, da en adopción y hace campañas de bienstar animal.
Foto: Paula Saave

De pequeños todos soñamos con cambiar el mundo: hacer un descubrimiento, triunfar en alguna disciplina, unirnos a una gran causa o, para quienes amamos a los animales, ayudar a esos perros y gatos sin hogar que vemos en todos los rincones del país. Con el tiempo, muchos dejamos esos sueños atrás, pero hay quienes los convierten en su razón de ser, como Laura Rodríguez.

Su historia comenzó cuando tenía apenas ocho años, al rescatar a un perro abandonado. Ese primer gesto solidario fue el inicio de un camino que, con los años,...

Ana Vega

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

