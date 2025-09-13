De niña soñó con salvar animales, hoy su fundación ha cambiado miles de vidas

Adopta No Compres es una de las fundaciones más grandes a nivel nacional que rescata, recupera, da en adopción y hace campañas de bienstar animal. Foto: Paula Saave

De pequeños todos soñamos con cambiar el mundo: hacer un descubrimiento, triunfar en alguna disciplina, unirnos a una gran causa o, para quienes amamos a los animales, ayudar a esos perros y gatos sin hogar que vemos en todos los rincones del país. Con el tiempo, muchos dejamos esos sueños atrás, pero hay quienes los convierten en su razón de ser, como Laura Rodríguez.

Su historia comenzó cuando tenía apenas ocho años, al rescatar a un perro abandonado. Ese primer gesto solidario fue el inicio de un camino que, con los años,...