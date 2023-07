Despiden a trabajador de caña que mató un oso hormiguero en El Cerrito, Valle

La Fiscalía, a través de GELMA, anunció la apertura de una investigación en contra del hombre que agredió a este animal. /IMAGEN DE REFERENCIA. Foto: Pixabay

El pasado 30 de junio, un nuevo caso de maltrato animal alertó a los habitantes del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. De acuerdo con los testigos, un trabajador de caña de la compañía Ingenio Providencia mató a un oso hormiguero pese a los continuos llamados de la comunidad que le solicitaba no hacerlo.

El hecho quedó registrado en un video que luego fue viralizado en redes sociales. En él se puede observar cómo el trabajador agrede al oso con una pala. Aunque varios de sus compañeros tratan de persuadir al hombre para que no le haga daño, él hace caso omiso y golpea al animal hasta matarlo. “No lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, se escucha decir a los trabajadores en el video.

Tras los hechos, la compañía Ingenio Providencia anunció que el hombre fue despedido de la compañía a través de un comunicado.

“Sobre los hechos ocurridos el pasado viernes 30 de junio con un trabajador de la compañía que atentó contra un oso hormiguero, nos permitimos informar que la persona que cometió este acto ya no hace parte de la organización. Adicionalmente, estamos colaborando con las autoridades entregando toda la información necesaria y estaremos atentos al curso de la investigación”, dijo Providencia.

La compañía rechazó enfáticamente este y cualquier acto de maltrato animal y señaló que tras la muerte del oso hormiguero fortalecerá sus programas relacionados con la preservación de los recursos naturales.

Marco Antonio Suárez, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), rechazó el crimen contra el individuo de fauna silvestre y solicitó la ayuda a la comunidad y a las autoridades para poder identificar al responsable.

“Rechazamos de forma categórica la brutalidad de esta persona y la forma como se ensaña contra este pobre animal que es una especie inofensiva y propia de nuestros ecosistemas. Le pedimos al público que nos ayude a identificar a esta persona para hacer que caiga contra él todo el peso de la ley. Sus acciones son un delito tipificado en la normatividad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se le judicialice”, expresó Suárez a través de un comunicado.

#ValleDelCauca Días atrás se conoció la denuncia donde un hombre del Ingenio Providencia le quitó la vida a un oso hormiguero, tras estos hechos, el Ingenio dio a conocer que esta persona ya no hace parte de la organización y están colaborando con las autoridades para 🧵 pic.twitter.com/FstH4bN60s — Conexión Animal (@RCAnimal) July 7, 2023

Por su parte, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal Gelma de la Fiscalía General de la Nación informó que ya avanza en la recolección de información y material probatorio que permita la judicialización del presunto responsable. “Gelma abrió noticia criminal por el caso de maltrato animal donde murió un oso hormiguero en El Cerrito, Valle del Cauca”, anunciaron.

Los animalistas, por su parte, repudiaron el suceso e hicieron un llamado para que esto no vuelva a ocurrir. “Rechazamos este hecho y hacemos el llamado a estos trabajadores que tienen contacto con la naturaleza para que no atenten con la vida de ellos”, afirmó la animalista Patricia Dosman en cuanto conoció el caso.

