Detalles del proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en Colombia

Ella es Esmeralda Hernández, senadora por el Pacto Histórico y reconocida por su activismo en defensa de los animales y el ambiente. Foto: Cortesía: Esmeralda Hernández

La senadora Esmeralda Hernández recibió este miércoles la noticia de que el proyecto que propuso, desde el año 2023, fue aprobado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes y que solo le hace falta un debate en plenaria para hacer historia en Colombia.

Así las cosas, las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, becerradas, los encierros y la suelta de vaquillas están solo a un paso de ser prohibidas por completo en Colombia, gracias a una proposición que cuenta con 7 artículos y 10 congresistas que votaron para que el proyecto avanzara en el tercer debate.

El documento contempla la transformación de las plazas de toros en espacios culturales, la ocupación laboral de las personas que subsisten de la cultura taurina, junto con la realidad que se vive en el 10 % de las plazas que siguen activas, sin contar aquellas que operan bajo la ilegalidad y la clandestinidad. Incluso, plantea la falta de cifras oficiales que hay respecto al tema.

Al respecto, la senadora Hernández le contó a El Espectador los pormenores del proceso legislativo, lo que ocurrirá con los toros, la financiación que se requiere para llevar las acciones del papel a la realidad y lo que pronostica que ocurrirá en la plenaria, que es en donde se definirá finalmente si el proyecto es aprobado.

El año pasado se hundieron dos proyectos de ley sobre este mismo tema, uno presentado por Andrea Padilla y otro por Juan Carlos Lozada. ¿Por qué cree que su proyecto llegó tan lejos? ¿Cree que se deba a su relación con el Pacto Histórico?

Esto se ha construido con los distintos sectores, con el acompañamiento pleno de la bancada del Partido Histórico, pero también por el apoyo del sector progresista que se ha jugado todo por este tipo de propuestas desde hace muchísimos años. Estuvo muy activo el Partido Liberal, el Verde, el Conservador, entre otros. Asimismo, fue muy valioso contar con coautores como el senador Nicolás Albeiro Echeverry y Juan Carlos Lozada, que son de iniciativas políticas diferentes. Más allá de pertenecer al Pacto Histórico, el éxito de esto ha sido por la conversación con los distintos sectores políticos.

Para usted, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene su proyecto frente al de Padilla y Lozada?

Los tres tenían un espíritu positivo, que es el de acabar con la tortura de los toros. Sin embargo, esta vez se acordó ampliamente con todos los partidos. Tenemos autores del Partido Liberal, del Conservador, del Verde, Pacto Histórico, Comunes. También ha sido un proyecto construido y dialogado con el sector taurino, pues todas sus solicitudes fueron atendidas.

Asimismo, porque en la formulación de la ley incluimos y resolvimos la preocupación que tienen las familias que subsisten en el sector taurino, ya que pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Con el proceso de transición que se plantea y la creación de un Comité, en el que participan distintos ministerios como el de Industria, Comercio y Turismo, Ambiente, Cultura, Hacienda, Educación, se espera convertir estos espacios de corridas en espacios culturales.

Justo este último punto nunca se había incluido en ningún proyecto de ley relacionado con la transformación de las plazas de toros. Hoy, las instalaciones de las plazas de toros no permiten la realización de otros espectáculos, lo que queremos es que se adecuen y que estén abiertas al público todo el año para dinamizar y reactivar la economía de las regiones y de las familias que subsisten del sector taurino.

De llegarse a aprobar su proyecto, ¿qué pasaría con los toros?

Nos han vendido que los animales que participan en las corridas no se pueden utilizar para absolutamente nada más, que son costosos de mantener y que hay muchos toros en el país.

Para estas criaturas esperamos que el gobierno contemple la posibilidad de adopción, así que se van a tratar como animales normales. Porque los toros de lidia no tienen una distinción frente a cualquier otro toro, es la misma especie, la misma configuración de animal, entonces no necesitan tratamiento diferencial. Lo que sí quisiéramos, es que fueran atendidos bajo la lógica de protección animal. Sobre los toros que ya fueron usados en corridas, creo que sería ideal que puedan terminar sus años de vida en libertad.

En su proyecto se estipula que las plazas de toros pasarán a ser centros culturales, de eventos o en los que se realizarán deportes. ¿De dónde se piensa sacar el capital para hacer estas transformaciones?

Este proyecto de ley está consultándose con el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que uno no puede hablar de manera anticipada de presupuesto, porque hasta que no sea Ley de la República, pues el presupuesto no se puede sacar. Hoy no me pueden decir: “mire, voy a separar este rubro en el presupuesto nacional, para el tema de reconversión”.

Entonces no se va a poder comprometer el recurso. Una vez se apruebe el proyecto se hará una mesa con el Ministerio de Hacienda y el de Cultura, debido a que este último es el que lidera el tema y el que tendrá que resolver la financiación.

¿Por qué cambiar estos espacios y no acabar con ellos?

Es un mensaje para no acabar con la memoria histórica del país y de lo que somos como sociedad. No podemos olvidar lo que logramos, ni borrar de la memoria que hubo escenarios en los que nos regodeábamos de la tortura de los animales en espectáculos públicos.

Además, es positivo que se aproveche la infraestructura que ya existe, a la que hay que hacerle unas adecuaciones, por supuesto, por ejemplo al sector de la arena habría que hacerle adecuaciones, pero de las que se pueden aprovechar las graderías, el espacio, el lote y demás para mejorar y transformar su significado, de forma positiva.

En pueblos y lugares de difícil acceso en Colombia, hay canchas y arenas en las que se hacen corridas de manera ilegal. ¿Qué hacer con estos espacios?

Ellos se amparan en que las corridas de toros hoy son permitidas en Colombia y las autoridades territoriales no tienen claridad de cuáles son los requisitos para tener un establecimiento así. En consecuencia, los alcaldes municipales otorgan permisos y así surgen muchas corridas de toros que nosotros sabemos que son ilegales, porque no cumplen con los requisitos de la sentencia de La Corte.

Pero con esta prohibición las alcaldías ya no van a poder permitir que se lleven a cabo las corridas y no van a poder dar permisos, lo que va a dificultar muchísimo más la actividad ilegal, al punto de ser casi imposible.

El proyecto pasó tres debates y le hace falta un cuarto debate que será discutido en Plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Cómo cree que será ese round?

La mayor dificultad que vamos a tener son todas las jugadas a las que acuden algunos para hundir la propuesta por trámite. Los taurinos y los congresistas taurinos, juegan muy sucio. Por eso, llegar a este tercer debate fue una lucha de cuatro meses, en los que querían hundir el proyecto con recusaciones, denuncias, impedimentos. Incluso, organizaban cosas para levantar el quórum, también solicitaban votación nominal artículo por artículo para gastar tiempo. Fue una cosa Bárbara.

Sobre todo cuando ven que el tema está próximo a ser aprobado, como ocurre ahora, pues nunca antes en la historia del Congreso de Colombia, la tauromaquia ha estado a punto de acabarse, es decir, nunca se había llegado tan lejos. Entonces yo creo que va a haber una posición muy fuerte del loby taurino, pero nos toca sacarlo adelante.

Tenemos que hacer una tarea como la hicimos ahorita que fue explicando a cada congresista el proyecto, haciendo la tarea en las regiones, convencer a las personas para trabajar con proposiciones, concertar con distintos partidos políticos y hacer una tarea muy juiciosa.

¡Mil gracias!, hoy es histórico para los animales: logramos que se apruebe en 3er debate nuestro proyecto de ley para prohibir las CORRIDAS DE TOROS; estamos a un solo paso de ponerle fin a la tortura. Será Ley de la República, se los juro.



Sin importar color político, ¡GRACIAS! pic.twitter.com/cM7UQ6JzZJ — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) March 6, 2024

