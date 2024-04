Día Mundial del Veterinario: origen, significado y celebración

El conocimiento y experiencia de los veterinarios se aplican en la gestión sostenible de recursos naturales, la conservación de especies en peligro de extinción y la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas que sean respetuosas con el entorno. Foto: Freepik

El Día Mundial del Veterinario no solo reconoce la labor fundamental de estos profesionales en la protección y mejora de la salud animal, sino que también destaca su papel esencial en la salud y el bienestar de las personas y comunidades. Bajo el lema “Los veterinarios son trabajadores de la salud esenciales”, la Asociación Mundial Veterinaria y la organización Health for Animals están enfocando este año en resaltar cómo las competencias veterinarias impactan no solo en la salud animal, sino también en la salud física, mental y social de los seres humanos.

Desde su creación en el año 2000, el Día Mundial del Veterinario se ha convertido en una celebración anual de la profesión veterinaria, marcada por actividades que buscan resaltar la importancia de esta disciplina en la sociedad.

La Asociación Mundial Veterinaria asegura que las competencias de los veterinarios deben ser consideradas como una parte esencial e integral de la salud en general. Esto se debe a que la aplicación de la ciencia veterinaria contribuye no solo a la salud y el bienestar de los animales, sino también al bienestar físico, mental y social de los seres humanos.

Esta dimensión del trabajo de los veterinarios a menudo permanece invisible para la sociedad, pero proteger y mejorar la salud de las personas y sus comunidades es una parte esencial de la profesión veterinaria.

De hecho, el impacto de la labor veterinaria va más allá de la atención directa a los animales, pues se extiende a la prevención de enfermedades zoonóticas que pueden afectar a las personas, la vigilancia para detectar y controlar brotes de enfermedades, y la promoción de prácticas de manejo animal que contribuyen a la seguridad alimentaria y a la reducción del riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos.

Además de su labor en la prevención y el tratamiento de enfermedades, los veterinarios también son defensores del bienestar animal y el medio ambiente. Su conocimiento y experiencia se aplican en la gestión sostenible de recursos naturales, la conservación de especies en peligro de extinción y la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas que sean respetuosas con el entorno.

Estudio revela que solo el 49 % de los veterinarios siente que su profesión es valorada

Boehringer Ingelheim, una de las 20 compañías farmacéuticas más grandes en el mundo, ha presentado los resultados de una encuesta realizada a 1.056 veterinarios de animales de compañía, producción y equinos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El objetivo de este estudio fue explorar cómo perciben los veterinarios el reconocimiento y la comprensión por parte de los tutores o propietarios de animales, revelando que solo el 49% siente un reconocimiento general hacia su profesión.

En cuanto a la valoración de la profesión veterinaria, las cifras se mantuvieron estables entre los distintos tipos de profesionales. Por ejemplo, en el caso de los veterinarios de mascotas (gatos y perros), la cifra fue del 48%, mientras que para los especializados en animales de producción y cuidado equino estuvo entre el 55% y el 42%.

Estos resultados se sustentan en variables específicas que profundizan en este fenómeno. Por ejemplo, solo el 66% de los veterinarios considera que sus clientes valoran su nivel de conocimientos técnicos, el 61% siente que se aprecia su habilidad para abordar dilemas éticos como la eutanasia, y el 57% destaca el hecho de que proporcionan un amplio rango de cuidados.