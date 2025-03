Diez cosas que los perros hacen por su dueño: a veces pasan desapercibidas

Reconocer los comportamientos de nuestros perros, ayuda a fortalecer el vínculo. Foto: Unsplash

Aunque no puedan hablar, los perros tienen múltiples formas de demostrarnos cuánto nos quieren y cuánto aprecian los cuidados que les damos. Reconocer estas señalas no solo nos ayuda a entenderlos mejor, sino también fortalece nuestro vínculo con ellos. En La Red Zoocial le contamos diez cosas que hace su perro por usted y quizá no se da cuenta.

Dormir junto a usted: no hay nada más reconfortante que tomar una siesta con un peludo al lado. Si su perro elige dormir cerca de usted, significa que confía plenamente y que se siente seguro con su compañía. Le trae su juguete favorito: si su perro le deja su juguete favorito a los pies o incluso insiste en que lo tome, no es solo una invitación a jugar. Este gesto es una forma de compartir con usted algo que él valora mucho. Según Amanda Mode, veterinaria que escribe para Rover. com, “la decisión de un perro de elegir a su dueño y estar cerca es una de las formas en que definiría el amor”, añade. Lo lame: los lamidos no solo son una muestra de afecto, sino que también tienen un significado más profundo. En la naturaleza, los perros lamen a sus compañeros y crías para mostrar respeto y reforzar lazos sociales. Si su perro lo lame con frecuencia, es su manera de demostrarle amor y gratitud. Juega con usted: el juego es una actividad clave en la relación entre un perro y su dueño. Cuando un perro comparte tiempo de juego con usted, está fortaleciendo su vínculo y expresando su felicidad por su compañía. Además, jugar juntos libera endorfinas, tanto en los perros como en los humanos, promoviendo una relación más cercana y positiva. Mueve su cola: el movimiento de la cola es una de las formas más evidentes de comunicación en los perros. Cuando su perro la mueve con entusiasmo al verlo, es una señal de alegría y afecto. Sin embargo, es importante prestar atención al contexto, ya que una cola rígida o con movimientos rápidos puede indicar ansiedad en lugar de felicidad.6. Se alegra cuando llega Lo recibe con emoción: si su perro lo recibe con saltos, movimientos de cola y hasta con pequeños ladridos de emoción cada vez que regresa a casa, no hay duda de que lo extrañó. Este comportamiento es una muestra de la felicidad genuina que siente al verlo de nuevo. Lo acompaña a todas partes: seguro ha visto que su peludito lo sigue por toda la casa, incluso al baño. Este comportamiento indica que disfruta de su compañía y se siente seguro estando cerca de usted. Los perros son animales sociales y, cuando establecen un fuerte lazo con alguien, tienden a querer estar siempre a su lado. Se acerca cuando está triste: muchas mascotas tienen una gran capacidad para detectar cambios en el estado emocional de sus tutores. Si su perro se le acerca cuando se siente triste o ansioso, es una señal de que percibe sus emociones y quiere reconfortarlo. En algunos casos, incluso intentará lamerlo o recostarse sobre usted para brindarle apoyo. Hace contacto visual: si su perro lo mira a los ojos con calma y sin signos de incomodidad, es porque confía en usted y lo considera una figura importante en su vida. Según Modes, “los perros aprenden a confiar y obedecer a través de ese contacto visual". Le enseña la barriga: cuando un perro se echa patas arriba y le muestra la barriga, está en una posición de vulnerabilidad total. Esto significa que confía plenamente en usted y se siente seguro a su lado. Además, muchos perros disfrutan que les rasquen la barriga, lo que refuerza aún más el vínculo entre ambos.

