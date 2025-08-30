Donantes de cuatro patas: un gesto de solidaridad que salva vidas en Colombia

Una mascota puede donar sangre de dos a tres veces cada año. Foto: Fundación Banco de Sa

Para un perro o un gato que atraviesa una emergencia médica, una sola unidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes, la dificultad para conseguirla a tiempo era un obstáculo que podía resultar fatal y que evidenciaba la urgencia de crear un programa veterinario que promoviera la donación de sangre y garantizara su disponibilidad en el país.

Hoy, esa iniciativa es una realidad y existen bancos de sangre que, gracias a la solidaridad de donantes de cuatro patas y al avance de la medicina veterinaria,...