Donantes de cuatro patas: un gesto de solidaridad que salva vidas en Colombia

En una emergencia, una unidad de sangre puede ser determinante para el bienestar de una mascota. En el país, iniciativas como la Fundación Banco de Sangre contribuyen a que más animales tengan acceso a transfusiones rápidas y seguras.

Ana Vega
30 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Una mascota puede donar sangre de dos a tres veces cada año.
Foto: Fundación Banco de Sa

Para un perro o un gato que atraviesa una emergencia médica, una sola unidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes, la dificultad para conseguirla a tiempo era un obstáculo que podía resultar fatal y que evidenciaba la urgencia de crear un programa veterinario que promoviera la donación de sangre y garantizara su disponibilidad en el país.

Hoy, esa iniciativa es una realidad y existen bancos de sangre que, gracias a la solidaridad de donantes de cuatro patas y al avance de la medicina veterinaria,...

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

