Donar tiempo para ayudar a perros y gatos sin hogar: el valor del voluntariado animal

Ser voluntario en el cuidado de perros y gatos implica un compromiso desinteresado con el bienestar de los animales más vulnerables. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

En Bogotá, la protección animal ha dejado de ser una labor aislada para convertirse en una causa colectiva que involucra a ciudadanos, organizaciones independientes y entidades públicas. En este contexto, el voluntariado se consolida como uno de los pilares fundamentales para atender a miles de animales en condición de abandono, maltrato o vulnerabilidad, así como para impulsar un cambio cultural en la forma en que la sociedad se relaciona con otras especies.

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