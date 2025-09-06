No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dos adultos mayores convirtieron su hogar en un refugio para perros abandonados

A simple vista, parece una casa cualquiera del centro de Bogotá, pero al cruzar la puerta se inunda de ladridos, miradas y caricias de animales rescatados por Luz Marina Acuña, una vendedora ambulante y Mario García, su esposo. Hoy, el refugio que han construido con tanto esfuerzo corre peligro y necesita ayuda.

Ana Vega
Ana Vega
06 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
El hogar de Luz Marina Acuña está ubicado en el barrio Santa Bárbara Centro. Allí alberga cerca de 40 animales entre gatos y perros.
El hogar de Luz Marina Acuña está ubicado en el barrio Santa Bárbara Centro. Allí alberga cerca de 40 animales entre gatos y perros.
Foto: Valentina Matiz Bernal

Por fuera es una casa común, como cualquier otra. Una sola planta, señales de desgaste en sus paredes y en sus puertas, un letrero de “Se vende” que advierte que lo que hay dentro solo permanecerá allí de manera temporal. Quienes pasan frente a la casa de Luz Marina Acuña y su esposo Mario García, difícilmente imaginan que ese rincón de Santa Bárbara Centro, en pleno corazón de Bogotá, esconde tras sus muros una multitud de vidas que encontraron en ella su última oportunidad.

Al llegar, Luz Marina o “Luzma”, como todos la...

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

