Dos cachorritas fueron dejadas dentro de un costal frente a una fundación

Tras el rescate, las dos cachorritas quedaron bajo el cuidado de la fundación, que espera que puedan dejar atrás las condiciones en las que fueron encontradas y encontrar personas dispuestas a brindarles un hogar. Foto: Fundación Tepa

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Dos cachorritas fueron abandonadas dentro de un costal, justo frente a las puertas de la Fundación Tepa. Las pequeñas fueron encontradas a tiempo por integrantes de la organización, quienes decidieron rescatarlas y brindarles una oportunidad para empezar de nuevo.

“Vamos a sacar estos perritos que dejaron acá. Acá están. Esos dos perritos, perritas. Aquí están sobre la autopista”, se escucha decir en el video compartido por la fundación en sus redes sociales.

Según explicó la Fundación Tepa en la publicación, Olivo, al parecer un integrante de la organización, fue quien encontró a las cachorritas y las puso a salvo. Aunque no se conoce cómo llegaron hasta ese lugar ni quién las dejó allí, la fundación destacó que tuvieron la suerte de ser encontradas a tiempo.

Ahora buscan una nueva oportunidad

Tras el rescate, las dos cachorritas quedaron bajo el cuidado de la fundación, que espera que puedan dejar atrás las condiciones en las que fueron encontradas y encontrar personas dispuestas a brindarles un hogar.

“No sabemos cómo llegaron, pero sí sabemos cómo queremos que continúe su historia: rodeadas de amor, cuidados y esperanza”, señaló la Fundación Tepa.

La organización recordó que la vida de las dos pequeñas apenas comienza y que, después de haber sido abandonadas, merecen tener la oportunidad de crecer en un entorno seguro y recibir el cuidado que necesitan.

Las personas interesadas en adoptar a alguna de las cachorritas pueden diligenciar el formulario dispuesto por la organización:

Formulario de adopción de la Fundación Tepa

Así puede apoyar a la Fundación Tepa

Además de la adopción, quienes quieran contribuir al cuidado de los animales que están bajo protección de la fundación pueden realizar donaciones a través de los siguientes canales:

Bancolombia: cuenta de ahorros 01316502624

Nequi: 3213067647

Daviplata: 3108540203

PayPal: Paypal.me/FundacionTepa385

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