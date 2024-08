Dos valientes mujeres salvan la vida de mascotas en medio del incendio de Ibagué

La emergencia ha sido catalogada como una de las más graves para el comercio en Ibagué con pérdidas de aproximadamente 6.000 millones Foto: CAPA (Centro de Atención y Protección Animal) / Conexión Animal

El pasado viernes 16 de agosto, un devastador incendio en el centro de Ibagué arrasó con más de 30 locales comerciales. Las llamas, que comenzaron en un almacén de la calle 19 con carrera quinta, se extendieron rápidamente a otros establecimientos, especialmente aquellos que almacenaban muebles de madera, facilitando la rápida propagación del fuego. Tras más de 40 horas de intensas labores por parte de los bomberos, el incendio finalmente fue controlado, pero las secuelas del desastre dejaron grandes afectaciones.

En medio de la devastación, dos conmovedoras historias de rescate animal han captado la atención de todos, resaltando la valentía y el amor por las mascotas en medio de esta catástrofe.

La primera historia tiene como protagonista a Yurany Vanegas, una joven animalista que se destacó por su heroísmo al enfrentarse al peligro para salvar a una gata en medio de las llamas. Como cuenta la joven a Ecos de Combeima, la felina estaba atrapada entre el drywall y las estructuras internas de un local, por lo que tuvo que usar una escalera del cuerpo de bomberos para llegar al segundo piso en busca de la felina atrapada.

Con gran valentía, Yurany Vanegas ingresó por una ventana y, a pesar de la espesa humareda y el caos, localizó a la gata, que presentaba signos claros de deshidratación y shock por inhalación de humo. El emotivo rescate fue documentado en videos que muestran cómo, tras ser sacada del peligro, la felina recibió agua y primeros auxilios de los presentes, ayudando a estabilizarla tras el trauma vivido.

#Ibagué Animalista arriesgó su vida para salvar de un incendio a una gata que había quedado atrapada.



En la calle 19 se presentó un gran incendio que afectó a más de 16 locales, y durante el suceso, una gata quedó atrapada en una de las viviendas. Yurany 🧵 pic.twitter.com/hhNsLjgNdB — Conexión Animal (@RCAnimal) August 17, 2024

Otro acto de valentía fue protagonizado por la señora Gladys Duque, una comerciante cuya prioridad durante el incendio fue asegurar la seguridad de su perrito Roger. “Realmente yo lo único que saqué fue a mi perro, yo no saqué máquina, no saqué nada y me arrodillé acá a pedirle a nuestro señor Jesucristo que tuviera misericordia de nosotros”, cuenta doña Gladys, luego de lo sucedido a la Alcaldía de Ibagué.

A pesar de la destrucción de su negocio, Gladys logró sacar a su mascota, quien sufrió una lesión en la cola durante el caos del incendio. El Centro de Protección y Rescate Animal intervino para brindar la atención veterinaria necesaria, ayudando a Roger a recuperarse de su herida y proporcionándole otros cuidados que necesitaba, como la castración y el seguimiento de su estado de salud.

A pesar de estos heroicos esfuerzos, la tragedia no ha terminado para todos. Gladys continúa buscando a su gatica blanca, que aún no ha sido encontrada entre los escombros.

Mientras la comunidad de Ibagué se une para apoyar a los afectados por el incendio, las historias de Yurany y Gladys destacan el coraje y la dedicación hacia los animales en momentos de crisis, quienes también son víctimas de la tragedia y merecen igualmente compasión y atención.

