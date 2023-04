Dosquebradas, Risaralda, ya cuenta con un lote para construir el Centro de Protección Animal

Este será un lugar con una temática de eco-hotel, en el cual los animales permanecerán en libertad con la posibilidad de compartir con las personas que deseen adoptar una mascota (Imagen de referencia). Foto: Pexels

A lo largo de la Audiencia Pública de Bienestar Animal, el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, socializó las diferentes acciones que se vienen desarrollando en el municipio.

En medio del diálogo, el mandatario anunció que la ciudad contará en los próximos meses con un Centro de Bienestar Animal, que tendrá una temática de eco-hotel, en donde los animales permanecerán en libertad y tendrán la posibilidad de compartir con las personas que deseen adoptar una mascota.

“Quiero contarle a los dosquebradenses que estamos haciendo un esfuerzo desde nuestra primera administración y es dejar un eco-hotel para llevar estos animales que son encontrados por la Policía y que no saben finalmente donde dejarlos. El espacio estará ubicado en la parte rural del municipio”, comentó el mandatario.

Hace un año, el alcalde también había anunciado la inauguración de la nueva sede de la Clínica Veterinaria Protectora de Animales, donde los perros y gatos más desprotegidos reciben atención y cuidado, a través de servicios, entre los que se encuentran cirugías, imágenes de diagnóstico, laboratorio, vacunación y hospitalización.

El nuevo espacio, en donde se buscará fortalecer la protección de los animales desprotegidos en el municipio, tendrá un costo de 1.600 millones de pesos, sumado al precio de las adecuaciones, que tendrán un valor de 650 millones de pesos.

La presidenta de la Fundación Protectora de Animales en Dosquebradas, Luz Estella Ospina Cano, afirmó que el plan de protección animal que se está desarrollando en el municipio, es el segundo más organizado del país, después del de Medellín. Esto debido a que Dosquebradas “presta una atención integral a los animales, que va desde las vacunas contra todas las enfermedades, las cirugías de ortopedia y hace las capacitaciones sobre la tenencia de animales de compañía; este es uno de los pocos municipios que han implementado la implantación de los microchips para tener un censo real en los animales del municipio que son alrededor de 75 mil”, comentó Ospina Cano en un comunicado de la alcaldía del municipio.

La presidenta también afirmó que el centro va a ser una novedad a nivel nacional, debido a que se desarrollará un espacio abierto, para que los animales se desplacen, jueguen libremente e interactúen con otras personas.

En otras ciudades, como Cali, también se han construido Centros de Bienestar Animal. No obstante, este proyecto ha presentado varias dificultades, pues la Alcaldía de Cali todavía no tiene una fecha fija para la inauguración del espacio, después de múltiples atrasos en torno al desarrollo del proyecto. En un inicio, se tenía proyectada la entrega del espacio para el 23 de marzo de 2022. No obstante, un año después y tras siete prórrogas en total, el sitio sigue sin abrir sus puertas al público.

Estamos felices al ver materializado el Centro de Bienestar Animal en nuestra ciudad.😍



Cali ya cuenta con un espacio hecho para el cuidado de los seres sintientes y actualmente se está equipando de todo lo necesario para atenderlos de la mejor manera. ¡Trabajamos por la vida! pic.twitter.com/dFoqvoxuPV — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 22, 2023

