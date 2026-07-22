Dulce María: la perrita viral que solo entiende cuando le hablan con acento costeño

Dulce María solo entiende el acento costeño Foto: Aleja Villate

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Dulce María se ha convertido en toda una sensación en redes sociales por una curiosa razón: solo responde cuando le hablan con acento costeño. La perrita, que fue rescatada en Barranquilla y luego adoptada, ha enternecido a miles de usuarios con su particular forma de reaccionar a los llamados.

En los videos compartidos por su dueña, la creadora de contenido Alejandra Villate, la perrita parece ignorar por completo los llamados hechos con un tono neutro. Sin embargo, basta con que alguien le diga “¡Ven pa’ acá!” con el característico acento costeño para que levante las orejas y corra de inmediato.

Intrigadas por este comportamiento, Villate y varias de sus amigas decidieron poner a prueba la teoría. Una de ellas intentó llamarla varias veces con un “Dulce María, ven, ven”, pero la mascota apenas reaccionó. Minutos después, desde otro punto del apartamento, Villate exclamó “¡Ven pa’ acá!” Con acento de inmediato, la perrita corrió hacia ella.

El experimento se repitió con distintas personas y diferentes formas de hablar. En todos los casos, Dulce María respondió únicamente a quienes utilizaban el acento de la costa Caribe, una escena que terminó provocando risas entre los presentes y despertando la curiosidad de miles de usuarios en redes sociales.

Aunque a primera vista parece una simple anécdota viral, este comportamiento tiene una explicación científica relacionada con la forma en que los perros aprenden a reconocer los patrones de sonido, el ritmo y la entonación de la voz humana.

¿Por qué la perrita reconoce solo la entonación costeña?

Un estudio de la Universidad de Ginebra, publicado en la revista PLOS Biology, encontró que los perros comprenden mejor las instrucciones cuando se les habla de forma pausada y con una entonación familiar. Esto ocurre porque no interpretan las palabras por su significado, sino que aprenden a reconocer patrones de sonido, ritmo y pronunciación asociados con determinadas acciones.

En otras palabras, si un perro fue acostumbrado desde pequeño a una forma específica de hablar, es mucho más probable que responda a esa combinación de sonidos que a otra distinta.

Además, los perros también pueden diferenciar idiomas familiares de otros desconocidos, ya que se acostumbran a la fonética, la entonación y el ritmo del lenguaje que escuchan durante su vida.

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