El amor y el adiós: los animales en la literatura infantil y el valor del duelo

Laura Vidal, pionera en España en el acompañamiento del duelo animal, es la autora de varios libros sobre este tema. Foto: Laura Vidal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la literatura infantil, los animales han ocupado durante siglos un lugar privilegiado. Desde las fábulas hasta las modernas historias ilustradas, los protagonistas peludos, emplumados o con aletas no solo despiertan ternura, sino que transmiten valores fundamentales: la empatía, la responsabilidad, la lealtad y la capacidad de amar sin condiciones. Pero, en los últimos años, una nueva tendencia está cobrando fuerza: los libros infantiles que abordan el duelo por la pérdida de una mascota. Estas obras no solo educan emocionalmente, sino que ofrecen una herramienta real para familias que enfrentan una de las primeras grandes despedidas que un niño puede experimentar: la de una mascota.

En ese contexto surge el trabajo de Laura Vidal, pionera en España en el acompañamiento del duelo animal, autora de varios libros sobre este tema y creadora de “A tu lado: Un cuento sobre el vínculo eterno con nuestros amigos peludos”, una obra sensible y necesaria que guía a niños y adultos por el proceso de despedirse de sus compañeros de cuatro patas. Conversamos con ella sobre esta obra, su inspiración y la importancia de hablar con naturalidad sobre la muerte.

¿Qué la inspiró a escribir A tu lado?

Lo que me impulsó fue mi trabajo: acompaño a muchas familias que están viviendo un proceso de duelo, y en muchas de ellas hay niños. Me di cuenta de que, como adultos, a menudo no sabemos cómo explicarles a nuestros hijos lo que pasa cuando muere una mascota. Nos faltan herramientas, nos cuesta encontrar las palabras. "A tu lado" nació de esa necesidad: ofrecer un puente, un recurso que hable de la muerte de manera natural, adaptada al mundo infantil.

¿Qué temas aborda el cuento?

El cuento está centrado en tres pilares: el amor por los animales, todo lo que nos enseñan a lo largo de sus vidas, y la impermanencia, es decir, que no todo es para siempre. Ellos tienen un ciclo de vida más corto y eso nos enfrenta antes a la pérdida, pero también nos enseñan que la muerte no borra el vínculo. El duelo es un proceso, no un estado permanente. Con "A tu lado", quiero que los niños aprendan que aunque la parte física de nuestros compañeros se va, todo lo que nos dejan permanece dentro de nosotros.

¿Cómo logró transmitir esa conexión tan profunda entre Laura y Kira, las protagonistas del cuento?

“A tu lado” es un cuento autobiográfico. Laura soy yo, y Kira fue mi primera perrita. Fue mi compañera desde niña hasta que tuve 24 años. Ella marcó mi vida, mi sensibilidad, mi amor por los animales. Al escribir, volví a esa infancia, a esos momentos compartidos y me dejé guiar por la emoción real.

¿Cómo fue el proceso de ilustración del cuento?

Fue un proceso mágico. La editorial B de Blok, del grupo Penguin Random House, fue la encargada de buscar a la ilustradora. Yo les compartí una idea general del estilo que me gustaba, pero nunca imaginé lo que sucedería. Desde hacía tiempo seguía el trabajo de María Paniagua y me fascinaba su manera de dibujar, sin embargo, al tratarse de una decisión editorial, yo no tenía mucho voto.

Mi sorpresa fue muy grande cuando me comunicaron que sería ella quien ilustraría el cuento. No me lo podía creer. Pero lo más sorprendente es que jamás le proporcionaron una foto mía ni de Kira, y aun así, si uno ve el libro, es evidente que nos retrató tal cual: yo, pelirroja; y Kira, con su color y su pelaje exacto. Para mí, eso fue un gesto lleno de magia. Creo sinceramente que "A tu lado" estuvo envuelto en algo especial desde el inicio, incluso antes de ver la luz.

En el cuento se habla abiertamente de la muerte. ¿Por qué cree que es importante evitar las metáforas?

Hoy se recomienda no usar frases como “se quedó dormido” o “se fue de viaje”, porque pueden generar miedo o confusión. Algunos niños desarrollan ansiedad a la hora de dormir, por ejemplo. Por eso, en el cuento decimos claramente que Kira murió. Luego, en una sección para padres, ofrecemos orientaciones para hablar del tema. La muerte es natural, irreversible, y parte de la vida. Cuanto antes lo comprendan los niños, mejor podrán transitar sus propios duelos.

¿Cómo fue su camino hacia el duelo animal como vocación profesional?

Kira fue la primera, pero no afronté su pérdida. Me fui a vivir a Italia para evitar ese dolor. Luego llegaron mis “perrihijos”, esta vez bajo mi responsabilidad total. Al perderlos, el dolor fue tan profundo que decidí buscar ayuda y no encontré nada en español sobre duelo animal. Así nació mi primer libro, "Espérame en el Arcoíris", en 2018. Lo escribí para sanarme a mí misma y terminó ayudando a miles de personas. Hoy está traducido a varios idiomas y sigue marcando vidas. Desde entonces, formo a profesionales y acompaño a personas en sus duelos.

¿Cómo siente que ha sido la evolución de este tema en la sociedad?

Ha cambiado muchísimo. Antes era un tabú. Nadie hablaba del duelo por un animal. Ahora doy charlas en universidades, imparto formaciones y cada vez más personas, veterinarios, psicólogos, familias, se interesan. Aún hay camino por recorrer, pero veo más apertura, más conciencia. Y eso me llena de esperanza.

¿Cuál ha sido el mensaje más conmovedor que ha recibido gracias a sus libros?

Hay muchos, pero recuerdo uno en especial. Un lector me dijo: “Laura, me ayudaste cuando ni mi propia familia estaba ahí.” Él había perdido a su perro y se sintió completamente solo hasta que encontró uno de mis libros. Ese tipo de mensajes me siguen emocionando profundamente. También hay quienes me mandan fotos de sus nuevos peludos y me dicen: “He adoptado de nuevo gracias a ti, porque tu libro me ayudó a sanar.” Eso es lo más bonito que me pueden decir.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir con esta obra a los niños y sus familias?

Lo más importante es invitarles a abrir el corazón a todo lo que los animales pueden aportar a nuestras vidas, especialmente a la vida de un niño. Los animales nos enseñan, nos transforman, y despiertan emociones que, en muchos casos, no logramos experimentar ni siquiera con otras personas. Nos conectan con una parte pura y esencial de nosotros mismos.

Creo firmemente que si todos los niños del mundo crecieran amando, respetando y conviviendo con un animal, las futuras generaciones serían mucho mejores que la nuestra. Sé que es una aspiración ambiciosa, pero es también mi mayor deseo con este libro.

¿Cómo considera usted que los cuentos infantiles pueden ayudar a los más pequeños a comprender y gestionar el duelo por la pérdida de una mascota?

Los cuentos son una herramienta muy poderosa para tratar temas tan delicados como el duelo. Ayudan a explicar lo complejo con un lenguaje que los niños pueden entender, sentir y asimilar. Y en este sentido, el texto y las ilustraciones deben ir de la mano. Cada elemento aporta y refuerza la historia de una forma complementaria.

Con "A tu lado" pude dar rienda suelta a mi imaginación, lo viví casi como un juego. Fue un proceso distinto al de mis otros libros. Al escribir, no sabía aún cómo serían las ilustraciones y eso fue muy revelador. Cuando lo vi impreso por primera vez, sentí que las palabras adquirían un nuevo significado al unirse con las imágenes. Fue una experiencia muy divertida y liberadora.

Ahora está trabajando en un nuevo libro. ¿Qué puede adelantarnos?

Sí, estoy trabajando en la segunda parte de "Conmigo siempre", que saldrá publicada a finales de 2025. En el primer libro abordé la vida después de la muerte de los animales, desde mi experiencia acompañando a muchas personas en sus procesos de duelo. A lo largo de estos años, he escuchado infinidad de relatos de quienes aseguran haber recibido señales de sus animales: haberlos sentido en casa, captado su imagen en una fotografía, encontrado una huella en el suelo.

Al principio, confieso que estas experiencias me desconcertaban. Llegué a pensar que eran construcciones del propio dolor. Pero con el tiempo empecé a notar patrones comunes en todos estos relatos. Y fue entonces cuando comprendí que había algo más, algo que merecía ser contado y explorado.

De ahí nace la segunda parte de "Conmigo siempre", un libro dedicado exclusivamente a estas señales. Sé que ha tardado en llegar —en parte por el proceso de creación del cuento—, pero será una obra muy especial.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱