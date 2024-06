El cantante que donará todo lo recaudado en su gira a organizaciones animalistas

Este artista se ha encargado de defender a los animales desde diferentes ámbitos. Por esto, tiene estas palabras tatuadas, que traducen: "Derechos animales". Foto: Instagram: moby

En septiembre de este año, Moby, músico y productor, visitará siete ciudades europeas después de más de una década de abandonar los escenarios. Y para celebrar este gran regreso, el artista decidió donar todas sus ganancias a organizaciones animalistas.

Pues, el creador de canciones como “Porcelain”, “Why Does My Heart Feel So Bad?”, “Extreme Ways”, entre otras, reveló que su trabajo real es ayudar a que los animales tengan un mejor mundo y, justo por esto, desde hace 37 años, adoptó un estilo de vida regido por el veganismo, de acuerdo con Infobae.

El cantante también lleva tatuadas las palabras “animal” y “derechos” en grandes letras y sus brazos, junto con el eslogan “Vegan for Life”, que se aprecia a un costado de su cuello.

“La música se ha convertido en un refugio alegre y tranquilo”, agregó Moby, debido a que trabajar en nombre de los derechos de los animales se ha convertido en su propósito de vida. Por esto mismo, la mayor parte de su tiempo lo pasa presionando a políticos en nombre de los animales, como Donald Trump.

El dinero recolectado será dividido entre ocho o nueve organizaciones, que pronto serán anunciadas por el artista. Estas se encargarán de luchar por el bienestar de los animales y por la crisis climática.

El amor de Moby por el mundo animal partió, desde hace muchos años, de la desconfianza que tiene hacia los humanos, generada por problemas en su infancia, como la muerte de su padre por conducir ebrio, la vivencia de un abuso sexual y vergüenza por tener bajos recursos.

Así que “aprendió desde muy pequeño a no confiar en las personas, mientras que los animales siempre le han parecido predecibles”.

Moby, quien realmente se llama Richard Melville Hall, es estadounidense, hizo un disco que definió una era hace 25 años con Play y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Además, se ha involucrado especialmente con la industria cárnica, evidenciando lo que hacen los mataderos y ofreciendo momentos de amabilidad antes de que las reses mueran.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

*******************************************************************************************************************

El próximo mes tendremos al aire “En foco”, el newsletter de la sección de video de El Espectador. En este espacio podrán encontrar el resumen de todos nuestros contenidos multimedia: documentales, entrevistas, podcasts y formatos como La Pulla, El Meollo, Claroscuro, entre otros. Si desean suscribirse, puede ingresar a este link y dejarnos sus datos.