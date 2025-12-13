Logo El Espectador
El estallido va por dentro: cómo la pólvora altera siete sistemas del cuerpo animal

La amenaza no tiene forma para ellos, y esa imposibilidad de entenderla es lo que la vuelve tan destructiva.

13 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
No es un tema de “mascotas consentidas”: es un proceso biológico medible, documentado y visible en miles de cuerpos cada diciembre.
Foto: Getty Images

La primera explosión casi nunca es la más fuerte, pero para muchos animales es la definitiva. Ese instante mínimo basta para que un perro o un gato pase, sin transición alguna, de la calma al terror absoluto.

Para quienes encienden la mecha, son solo “voladores”. Para quienes los escuchan con un oído capaz de captar frecuencias que jamás percibiremos, es el inicio de un colapso fisiológico que no se apaga cuando se disuelve el destello. En ese instante que muchos consideran inocuo, comienza la tormenta.

La pólvora no es un susto, es una...

zorrillo(6652u)Hace 11 minutos
Hay que tenerlo en cuenta: en esta temporada lo que para muchos humanos es diversión para los animales es sufrimiento.
Carlosé Mejía(19865)Hace 25 minutos
Vivo en Ibagué desde hace dos años y estoy asombrado de ver la cantidad de dinero público y también privado que se destina a la compra de pólvora. ¡Durante la madrugada del primero de diciembre la quema duró más de dos horas continuas! ¡Fue algo escandaloso! Y todos estos días hay colas de decenas de clientes en Pirotécnicos El Vaquero, un ejemplo. ¡Un escándalo!
