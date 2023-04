“Petinfluencers”, animales en redes sociales, ¿por qué cada vez son más populares?

El auge de los petfluencers comenzó en los años 2015 y 2016, cuando las redes sociales se convirtieron en una plataforma popular para que propietarios de mascotas compartieran fotos y videos de sus amigos peludos. Foto: Pixabay

Las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental, no solo para las personas, sino también para las mascotas. Cada vez es más popular encontrar perros y gatos que comparten sus experiencias, aprendizajes y consejos a través de las plataformas digitales. Estos animales de compañía son conocidos como “petinfluencers” y, al igual que las personas, pueden llegar a producir grandes ganancias con sus contenidos.

El auge de los “petinfluencers” comenzó en los años 2015 y 2016, cuando las redes sociales se convirtieron en una plataforma popular para que propietarios de mascotas compartieran fotos y videos de sus amigos peludos. Con el tiempo, las marcas comenzaron a darse cuenta de que podían utilizar a estos animales carismáticos para promocionar sus productos y llegar a un público más amplio.

Al igual que los influencers humanos, hoy en día se pueden encontrar “petinfluencers” de bienestar, viajes, lugares petfriendly, eventos, estilo de vida, alimentación, entre otros. De acuerdo con Sara Ceballos, administradora comercial y cofundadora de ¡Bru! Pet Marketing, una agencia de mercadeo especializada en mascotas, este tipo de perfiles en redes sociales son cada vez más populares porque brindan a la audiencia un contenido entretenido y de valor.

“Por ejemplo, encontramos perfiles como el de Lau Vet que genera un contenido de valor muy educativo, pero también perfiles de mascotas como el de Manchitas El Pinscher o Bruno Blogger Collie, que comparten contenidos entretenidos, pero también educativos que generan muchísima interacción”, asegura Sara.

Además, Sara sostiene que las mascotas, al ser criaturas nobles, amorosas y auténticas, generan contenidos más atractivos. “Todo se trata de la empatía, los petinfluencers saben y reconocen el sentimiento que nos generan nuestras mascotas y lo importante que es para nosotros hacerlos parte de nuestra vida diaria. Es adorable ver a estos peluditos con sus ocurrencias, sus espontaneidades y su forma de actuar tan plácida y feliz. Sin duda, son contenidos que nos suben el ánimo y nos motivan a ser mejores tutores para ellos”.

Valentina Muñoz, quien maneja las cuentas de Abby y Haru, dos “petinfluencers” colombianos, cree que la popularidad de este tipo de contenidos en redes sociales se debe a que cada vez hay más personas interesadas en la tenencia responsable y consciente de mascotas. “Hoy en día las mascotas se han vuelto una terapia, un miembro más de la familia, un ser importante y no solo un animal para cuidar la casa, le hemos dado esa importancia que siempre debieron tener”, dice Valentina.

Muchas de estas mascotas influencers son animales rescatados con una historia emotiva por detrás. Un claro ejemplo de esto es la cuenta de Abby y Haru, una perrita y un gatito que fueron adoptados por su actual propietaria. “Abby es una perrita criolla que llegó a mi vida hace ya casi 6 años, estaba viendo facebook, específicamente un grupo de adopciones y vi una “alerta roja”, hablaban de una cachorra de 3 meses, la última que quedaba de la camada, nadie la quería adoptar por ser la única hembra, estaba en una vereda de Envigado y amenazaban con botarla a la carretera si no la daban en adopción en dos días. Entonces, yo me metí a ver la foto y me enamoré de ella, era una gordita preciosa con patas enormes. Ahora tenemos un nuevo miembro, un bebe gatuno llamado Haru”, narra Valentina.

Según cuenta Valentina, tener un perfil de sus mascotas en redes sociales no fue algo planeado, su idea inicial era tener un club para poder hablar sobre los perros criollos. Sin embargo, con el tiempo su audiencia le empezó a pedir fotos y videos de Abby, hasta que la cuenta se volvió solo de ella. Valentina procura publicar contenido de manera constante, de 2 a 3 veces por semana, y las ideas las saca siempre de la vida cotidiana con sus mascotas.

“Es muy retador e importante, con el tiempo me fui dando cuenta que es un entorno de mucha influencia para los seguidores. Así que antes de cada consejo, post o vídeo hay un estudio del tema del que se va a hablar. Pienso en consejos o temas que me hubiera gustado escuchar, cotidianidades de mi vida con mi mascota”, cuenta Valentina.

El fenómeno de los “petinfluencers” se ha vuelto tan popular que, incluso, otros conceptos como el petmarketing han llegado al lenguaje digital. Esta estrategia de mercadeo se enfoca en la promoción de productos y servicios relacionados con la industria de las mascotas y su objetivo principal es atraer la atención y el interés de los dueños de mascotas y persuadirlos para que compren los productos o servicios anunciados.

Sin embargo, no todas las mascotas que crean contenido en redes sociales logran impactar a su consumidor final de forma efectiva e innovadora. De acuerdo con Sara Ceballos, el éxito de una cuenta depende de muchas variables, entre ellas, la publicación constante de contenidos dinámicos, divertidos y creativos, un buen manejo de la interacción, la optimización de los perfiles y la generación de conexiones profundas con la comunidad digital.

Asimismo, según la profesional en mercadeo, la clave está en conocer las necesidades de la audiencia y crear contenido que responda a esas exigencias. “Ser constantes y coherentes con los contenidos ayuda a la cuenta a establecerse como una figura de autoridad, que es una variable muy importante a la hora de compartir contenidos de salud, bienestar y alimentación”, dice Sara.

Valentina Muñoz concuerda con estas ideas y afirma que monetizar el contenido de las mascotas en redes sociales es posible, siempre y cuando, se tenga mucha dedicación y se destine el 100 % del tiempo y la energía.

La creciente popularidad de los “petinfluencers” ha generado diferentes cuestionamientos, como por ejemplo, si es o no ético monetizar a las mascotas en redes sociales debido a todo el trabajo que hay detrás. Los perros y los gatos tienen unas necesidades, tanto físicas como psicológicas, que deben respetarse. Algunas tendencias digitales pueden resultar en la normalización de conductas perjudiciales o antinaturales para ellos.

De acuerdo con Sara Ceballos, una forma de crear contenido digital sin caer en la explotación animal es respetando la naturaleza de la mascota y garantizando que ninguna de sus necesidades básicas como especie sean vulneradas. “Es importante trabajar con ellos y para ellos desde el amor y con el propósito siempre de entregar información que pueda ser de gran valor para los demás, ya sea desde una perspectiva educativa e informativa, o como forma de entretenimiento. No podemos dejar a un lado su pago por cada sonrisa que nos entregan, su juguete o alimento favorito”, asegura Sara.

Por su parte, Valentina afirma que sobreexponer a los animales de compañía para generar contenido en redes sociales es sinónimo de una tenencia irresponsable. “Hay muchos que crean contenido con experiencias positivas para sus mascotas, como los que cuentan sus experiencias viajando con ellas, graban el proceso, cómo lo viven, cuánto les cuesta y los animales disfruta de eso. Para Abby, por ejemplo, grabar es un juego, gana premios por hacerlo y reforzamos un vínculo que hemos creado con base en eso”, concluye Valentina.

